總統賴清德在就職演說中提到，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」。對此，前國民黨立委鄭麗文直言，台獨金孫就這樣子？台獨也不過就是一群阿Q！

總統賴清德今（20）日在就職演說中提到，「我將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」、「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」、「台灣自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！」

中廣前董事長趙少康在臉書質疑，賴清德在玩火自焚，賴清德公開喊出「要讓台灣成為偉大國家」，也強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。他明明知道自己的就職演說，中、美都高度關注，全世界都在看，他就是要在上任第一時間極盡挑釁、耀武揚威。

前國民黨立委鄭麗文20日在黃光芹直播時表示，賴清德不敢正式用台灣兩個字，掩掩藏藏在中華民國底下，這就是你們要的嗎？台獨金孫就這樣子？台獨也不過就是一群阿Q，也不過就是一群自己騙自己、自己亂嗨，連一點最基本的尊重都沒辦法給你。