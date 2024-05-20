行政院院長卓榮泰20日正式上任，行動創新AI內閣核定警政署署長由台北市警察局長張榮興陞任。對此，張榮興表示，他也是看到新聞才知道，對此感到相當意外。不過，張榮興受訪提到，未來上任署長後，會針對5大工作面向，將警察本分的工作做好。

張榮興表示，警察的工作要有「視民如親」的心態，將報案民眾當作家人來看待，得到人民的信賴。

再來就是總統賴清德在就職典禮上也提到，黑、金、槍、毒跟詐等治安，未來打詐要讓民眾有感，就要跟中央各部會通力合作，像金管會、數位發展部、NCC等，從源頭切斷詐騙，讓民眾接觸不到詐騙訊息，未來接任署長後，打詐將是重中之重的工作。

第三項則是交通，去年3月台灣出現「行人地獄」的惡名，警方負責執法層面，未來會配合交通單位，把「人本」交通做好，對於車不禮讓行人、行人違規、車輛違規行駛在人行道，要把取締工作做好。

警察辦案越來越著重科技辦案，對於科技設備、人才訓練都要想辦法提升。最後，警察風紀和工作紀律最重要，再好的績效都抵不過一個風紀案件，強化警紀是未來工作重點。