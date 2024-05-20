第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今(20)日上午9點在總統府大禮堂舉行宣誓儀式，兩人面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞，隨後進行授與總統印信和副總統之章儀式。9點15分蔡英文總統由賴、蕭陪同步出總統府，上車前說：「好了，你們兩個加油！」正式卸下8年總統身分。媒體人黃揚明指出，賴在宣誓時將誓詞中的「余謹以至誠」，唸成了「余誓以至誠」，可能習慣成自然，但他4年前宣讀副總統誓詞時可沒說錯。

典禮於9時正開始，蔡英文就主席位，在唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人司法院院長許宗力就位，隨後，第16任總統當選人賴清德就宣誓位置。在就職樂聲後，正副總統賴清德、蕭美琴面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞－「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」兩人分先後宣誓，並將誓詞遞交監誓人。

隨後，進行授與總統印信和副總統之章儀式。賴清德首先接受立法院院長韓國瑜授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；蕭美琴也由韓國瑜授與「副總統之章」。典禮在莊嚴隆重的氣氛中完成。結束後，卸任的蔡英文在9時15分由賴、蕭陪送下走出總統府，蔡向參與就職慶祝大會的群眾揮手道別，並在上車前對賴蕭說：「好了，你們兩個加油！」正式卸下8年總統身分。

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，卸任總統蔡英文（左起）正式交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴，蕭美琴還一度感動拭淚。（陳信翰攝）

「賴清德宣誓時念錯誓詞，蕭美琴宣誓時沒有說錯。」黃揚明發文指出，賴清德在宣誓時，將誓詞中的「余謹以至誠」，唸成了「余誓以至誠」。

【520就職】賴清德、蕭美琴國父前宣誓就職 「違誓言甘願受國家制裁」 @ChinaTimes

黃揚明提到，至於「余誓以至誠」是哪些官員的誓詞？包括：一、立法委員、直轄市議會議員、縣（市）議會議員、鄉（鎮、市）民代表會代表。二、立法院院長、副院長；直轄市議會議長、副議長；縣（市）議會議長、副議長；鄉（鎮、市）民代表會主席、副主席。三、中央政府各級機關政務人員、首長、副首長及簡任第十職等以上單位主管人員。四、司法院大法官、考試院考試委員、監察委員、監察院院長、副院長。

五、駐外大使、公使館公使、代辦、總領事、領事館領事或其相當之駐外機構主管人員。六、各級法院法官、檢察機關檢察官、行政法院法官及懲戒法院法官。七、直轄市政府首長、委員及其所屬各機關首長。八、縣（市）政府首長及其所屬各機關首長。九、鄉（鎮、市）長。十、各級公立學校校長。十一、相當於簡任第十職等以上之公營事業機構或其所屬機構首長、董事、理事、監察人、監事。

黃揚明表示，過去賴清德擔任行政院長、台南市長、立委、國大代表，都是用「余誓以至誠」開場，這次可能也習慣成自然吧！「但4年前，他宣讀副總統誓詞時可沒說錯！」