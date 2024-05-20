台中市議會20日進行市政總質詢，多位民進黨籍市議員表示，研考會主委劉彥澧、副秘書長林育鴻近來爆發爭議，質疑市長盧秀燕用人哲學。盧秀燕表示，一分證據說一分話，沒有證據顯示涉及司法，目前他們都適任。

台中市議會總質詢第一天，也是新任總統賴清德宣誓就職日，市長盧秀燕北上參加後趕回台中市議會參加市政總質詢，市議員張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、謝家宜等人表肯定，同時也提醒盧秀燕任期尚有2年半，要專心於市政，與中央和好一起努力。

張芬郁話鋒一轉指研考會主委劉彥澧胞姊涉嫌洗錢2700萬元，以及副祕書長林育鴻捲入北士科疑雲，質疑盧秀燕用人哲學；陳淑華則要盧秀燕回答用人前有無先問過兩人這些爭議。盧秀燕僅說，這是市長的權責，不需在這裡報告。

陳俞融窮追不捨並舉自己為例，聘任助理前一定會詢問，一旦有涉入，必定不錄用。盧秀燕回說，一分證據說一分話，沒有任何證據顯示涉及司法，目前為止他們都適任。