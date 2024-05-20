520國宴首度移師台南舉行，賴清德總統除偕夫人吳玫如與副總統蕭美琴向現場貴賓舉杯敬酒，祝福大家有一個愉快的夜晚外，也再度感謝各國使節代表，以及來自海內外的貴賓蒞臨說，500多位貴賓參加就職典禮，你們捎來的不僅僅是祝福，還帶給台灣人民堅定的友誼，也帶給台灣社會力量，讓台灣的民主盛宴能夠綻放更多的光彩。

賴清德表示，台灣富含文化多元、景觀多元的特色，選擇台南舉辦台灣的國宴，除了剛好台南建城400年之外，我們也要展現新政府未來在台灣的建設上，也能達到均衡台灣的目標，讓處處都可以安居、人人都可以樂業。

賴清德還說，大家即將抵達台南高鐵站時，如果注意的話，會先經過新市的科學園區，園區內有全台灣最先進半導體製程的台積電；在高鐵站附近也有綠能智慧科學城，是未來台灣發展綠能產業最重要的基地；進到這個城市，更是處處可以看到文化古蹟，也可以處處感受得到台南市特有的美食，其實台南的特色，在台灣22個城市都有這樣的精神，非常歡迎海內外的貴賓，有機會能常常到台灣，也能夠到台灣各個城市去旅行，相信可以建立起台灣與貴國更深厚、更長遠的友誼。

賴清德強調，今天的菜色，食材是來自22個城市，每一道菜烹調的做法，也兼顧台灣每一個族群的做法，希望用國宴能夠展現台灣多元族群文化的特色，祝大家有一個非常愉快的夜晚。