美廉社南門市場南園鹼粽，5入299元。（美廉社提供）

美廉社「國宴主廚溫國智」的客家粄粽，5入540元。（美廉社提供）

端午節將至，超市量販「龍粽登場」，業者指出，由於小家庭、單身族群增加，消費者較傾向小巧精緻的粽子，且以自用品嘗為多，除了米其林推薦、老店名店、星級飯店外，今年還有泰式風味加入，內餡飽滿的爆餡粽子也相當受歡迎。

今年家樂福龍粽登場近60款，其中獨家新品15款以上，家樂福觀察，今年更講究飽實的內餡占比，例如獨家新品「吉鄉爆餡南部粽」，內餡占比超過50％，不只南部粽獨秀，北部粽也有爆餡推薦，獨家新品「狀元油飯爆餡北部粽」，由粒粒分明的糯米搭配爌肉與鹹蛋。而今年粿粽也是最被看好的人氣粽，推薦「狀元油飯白綠雙色香菇肉粿粽」，及百年老店新竹城隍廟口「新竹乾家粿粽」。

愛買錦霞樓蟹肉干貝3粒375元。（愛買提供）

愛買晶華酒店干貝八寶粽禮盒，4粒699元。（愛買提供）

愛買南門市場億長御坊排骨酥粽，6粒499元。（愛買提供）

名店粽部分，今年家樂福也加入異國元素，「瓦城端午粽招牌禮盒」內含泰式蝦醬肉粽與芋香紫米粽，別有泰式風味。會員單筆購買指定粽子商品，每滿488元送50元現金折價券、每滿688元贈高慶泉Ｘ柴語錄花生辣醬。

愛買量販準備超過40款粽子商品，包含米其林推薦、在地名粽、北部粽、南部粽、湖州粽、素粽等，單顆最低不到32元，今年必買肉粽有使用松葉蟹肉、干貝等高檔海鮮的「錦霞樓蟹肉干貝粽」、奢華海鮮的「晶華酒店干貝八寶粽」，及台味創意粽的「億長御坊排骨酥粽」、東南亞風味的「瓦城跨界冠軍飄香粽禮盒」。5月22日至6月4日購買粽子單筆滿500元，送80元熟食現金折價券。

美廉社指出，傳統南、北粽口味、鹼粽，都是歷年熱銷常勝軍，今年小巧粽類也大受歡迎，已攻占銷售量排行前3名，占整體業績逾5成，美廉社網羅各大傳統名店、知名餐廳、星級飯店共推出79款粽類，最低1顆42元起，包含經典燒肉粽、蟹肉干貝粽、海陸雙饗珍珠燒肉粽、花椒雞腿粽、剝皮辣椒雞粽等。即日起至6月2日，於美廉社線上購物「Go美廉」訂購端午粽享免運優惠，另5月26日前也可至全台門市訂購，目前銷售量已較去年成長2成，目標衝刺百萬元業績。

家樂福瓦城端午粽招牌禮盒，4粒599元。（家樂福提供）

家樂福狀元油飯爆餡北部粽，5粒468元。（家樂福提供）