賴清德於今天就職總統，在提及兩岸關係時，他強調雙方互不隷屬，這必然引發各種討論。但他也表示兩岸應該互動往來』在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」。多數的國際媒體認為賴清德已表達了他的善意，普遍給予正面評價。但同時，兩岸的局勢複雜，BBC認為，賴清德面臨的挑戰更大，沒有蜜月期。

美聯社以「台灣新總統繼承了強有力的外交立場，但國內政治陷入僵局」為題，說到賴會繼續蔡英文的路線發展，期望與美國的非正式聯盟，維持與中國大陸的和平取得平衡。同時，美聯社提到目前台灣政治陷入僵局，民進黨失去國會多數席位，這使得賴很難推動他想要的政策，包括重要的國防預算。

NBC報導，美國國務卿布林肯在一份聲明中祝賀賴的就職，並表示美國期待與新政府合作，「推進我們的共同利益和價值觀」，深化我們長期的非官方關係，維護台海和平與穩定。北京則一貫將台灣視為分裂分子和麻煩製造者，北京聲稱台灣是自己的領土。中國大陸不排除使用武力統一台灣。

日本《日經亞洲》提到賴清德的就職演講強調「台灣會維持現狀」。並呼籲中國大陸停止對台灣的社會和軍事打壓，共同致力於維護台海和地區的和平穩定，讓世界沒有戰爭的恐懼。

《紐約時報》報導，賴清德將面臨幾個艱難抉擇，包括如何在國際戰亂不斷、美國對國安優先出現分歧、台灣內部也對如何維持與對岸的脆弱和平，出現意見動盪，當選初期，就面對相當困難的處境。

《華爾街日報 》稱賴清德的就職演講「含蓄的批評中國大陸」，表示賴清德希望改善與中國大陸的關係，並期待交流往來，但也認請中國大陸正視中華民國存在的事實，呼籲中國大陸領導人「停止對台灣文攻武嚇」。

BBC駐台記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）說，賴清德他就職後並不輕鬆，第一，他要面對一個分裂的議會，立委近日為了改革爭論不休，大陸不喜歡賴，稱他為「麻煩製造者」。現在還不知中國大陸有什麼反應，但可以肯定的是，他不會有任何蜜月期。

國立政治大學政治學家兼助理教授納赫曼 (Lev Nachman) 表示，雖然賴清德曾自稱是台獨務實工作者，但他一直努力將自己塑造成蔡 2.0版本，意即他會承續蔡英文的路線。但是這不容易被北京所接受，「在過去八年裡，他們不接聽蔡英文的任何電話，這種情況在賴政府時代也不太可能改變。」

從就職典禮的來賓來看，比想像中還要國際化，因為許多賓客是越南、日本、印尼和緬甸人，也有很多非政府組織、民間社會團體受邀。不過，報導認為，這是刻意經營的，因為新政府想提升台灣在全球舞台上的地位，只是台灣的邦交國只有12個。

兩岸局勢屬於冷戰遺留問題，但國際上大多數國家已經遠離了那個時代，所以多數國際媒體、評論者在提及台灣的國際地位都特別的有趣。

美國全國廣播公司NBC稱「台灣總統賴清德促中國停止對這個自治島嶼的政治和軍事威脅」 而美聯社稍微說明「台灣是1949年中國內戰後，雙方都認為自己是中國合法政權，但中華民國僅統治台灣，國際上普遍以台灣稱呼。」