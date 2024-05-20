製作人詹仁雄打造的男團選秀《原子少年》第2季即將開播，日前公開3位高顏值的星際導師名單，分別是歐漢聲（歐弟）、坤達與健志，他們都是男團出身的藝人，絕對能在節目上給出最真實的建議。

3人日前合體拍攝形象照，現場談及評分標準，歐漢聲表示，他會著重於少年的「舞台魅力」與「自信展現」，希望可以發掘出少年們潛在的音樂與舞台實力；坤達則說，他會比之前再嚴厲一點，「希望看到少年們有更好的表現」。健志則是冷不防地吐槽自己屬於「陪伴型導師」，因為1993年出生的他，相較於2位前輩，跟少年們的年紀更加接近。

歐漢聲過去是男團成員，將以過來人身分鼓勵選手。（踢帕娛樂提供）

坤達是「超殺唱跳男團」Energy的成員之一，Energy先前舉辦睽違22年的簽唱會，除展現高超的「16蹲」舞蹈外，還吸引超過5000名粉絲塞爆百貨廣場。作為星際導師中的「5000人擔當」，坤達馬上其他2位導師逼問：「節目開錄現場也會有這麼多人來支持嗎？」坤達笑言，因為Energy總共5人，平均可以約到1000多名粉絲支持，也反問歐漢聲、健志「剩下的怎麼補？」，健志幽默說：「我有2個玖壹壹團員可以來。」