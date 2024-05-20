國內輸液大廠永豐化學因多項重大違規，遭食藥署勒令停業，但永豐生產的生理食鹽水市占率高達7成，恐造成醫院供應缺口。衛福部次長林靜儀上任第一天就召開記者會滅火，強調目前雖然供貨吃緊，但都足夠使用。食藥署已進駐永豐的工廠，會維持正常出貨給36家合約醫院，同時正在協調其他合格廠商增產，以及徵求專案進口，「只要各環節銜接上，就不會缺藥！」

食藥署副署長王德原說明，永豐公司新莊工廠被發現有多項違規、違反GMP規範，在未完成改善並經食藥署實地複查、同意展延製造許可前，不得生產任何藥品。因此食藥署啟動因應作為，包括請國內合格廠商增產，並且透過西藥供應平台公開徵求專案進口或製造、接受醫院通報並協助媒合藥品等，也特別拜託勞動部放寬增產廠商的加班工時規定，並請健保署從寬認定專案進口藥價。

林靜儀指出，永豐藥廠過去有多次嚴重違規紀錄，被食藥署認定為高風險，而今年兩次查廠有63項違規，其中3項違反GMP，包括實驗數據造假，將近6千筆樣品無法提供相關檢驗紀錄，實驗室管理也不符合要求，且藥品主成分含量偏低等，「這樣的藥品品質是沒有辦法容許的！」

王德原說明，永豐公司生產的20項藥品中，有14項已有合格廠商協助增加生產，可滿足醫療需求；4項無替代藥品，但庫存至少可維持3個月以上，並已徵求專案進口或製造；至於外界關注的大包裝沖洗和注射用生理食鹽水，這2項藥品已請合格廠商增產，並啟動徵求專案進口或製造。

林靜儀表示，永豐內部還有庫存，食藥署已經駐廠，首先是維持36家合約醫院該出貨要出貨，其次是希望均衡供應量，不要出現恐慌性囤貨，一旦有囤貨，藥品就會比較吃緊，但不論是用專案進口方式，或請其他藥廠協助，會讓供需達到該有的水準。

王德原補充說明，目前正在協調合格廠商增加產能，至於能增產多少，一直在談，廠商也要考量相關排程，可能影響到其他品項，因此業者需要精算。另一部分則是靠專案進口，目標就是每一項都能銜接上來，就沒有缺口。醫療院所如果訂不到貨，請透過西藥供應平台和食藥署聯繫，會有專人協助處理，確保所有醫院都可以拿到所需的藥品。

林靜儀也說，希望藉由這一次把相關藥品市場達到均衡和穩定的狀態，不要讓其他廠商這次協助增產，結果一段時間後產能又失衡；接下來若評估產能均衡，之後會在價格上調整，讓不同廠商維持穩定品質和供應，未來可避免單一廠商影響供貨。