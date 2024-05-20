2024年5月20日台北市／台北市為鼓勵寵物絶育，提供絶育補助，公犬、貓1隻補助800元，母犬、貓1隻補助1500元。（劉瑋晴攝）

《動物保護法》規定飼主應為寵物絶育，如未絶育或未申報免絶育，將處5萬以上25萬以下罰鍰，台北市為鼓勵寵物絶育，提供絶育補助，據統計，北巿2015年至2023年登記犬猫逾16萬隻，未絶育近6萬隻，9年間北巿只開罰84件，遭議員批不積極，動保處表示，目的不是以罰為主，屢勸不聽才會開罰。

為了防範寵物棄養及過度繁殖、減少流浪動物的產生，同時避免發情期的躁動行為、降低生殖系統相關疾病等，台北市提供絶育補助，公犬貓1隻補助800元、母犬貓1隻補助1500元，雖然市府有補助，但9年間僅4.4萬名飼主申請，國民黨台北市議員汪志冰表示，雖然市府每年會發簡訊提醒飼主前來補登，但9年發送近17萬則，同1飼主共發送4次，顯然效果不彰。

動保處長陳英豪表示，絕育補助每年經費固定，飼主申請要儘早，約有4分之1有機會得到補助，絕育登記需要飼主主動回來更新，否則動保處無從查起，目前有在思考更簡單的登記方式，一般來說犬貓剛到飼養家庭還很小，通常2至3個月是沒有絕育的，需等長大後飼主才能帶去絕育，主要差異在於做完絕育飼主或是醫院端沒有更新，會再與寵物醫院、診所端多宣傳。

汪志冰指出，台北巿仍有高達36％未絶育犬貓，除了長期以來對於絶育政策，多採勸導方式之外，動保稽查員僅有12位，查緝量能嚴重不足，況且高額的罰款，並不是為了懲罰飼主，而是希望負起對動物的照顧及管理，因此建議對於尚未絶育犬貓，應研議提高絶育補助額數，其次對飼主加強宣導，如果家中犬貓已絶育而未登記，應前往原動物醫院補辦登記，提升本巿寵物絶育率，並與工會合作擬定目標。

陳英豪說，後續會與相關公會討論，將資訊更新到最好的狀態，讓飼主主動做絕育登記，罰鍰部份，動保處主要目的不是懲處，而是希望飼主能主動去做絕育，所以通常會先以勸導方式，民眾也都會配合，統計84件主要都是屢勸不聽才會做開罰，台北市在處罰絕育這塊也是全國最高的，該做的都會持續努力完成。