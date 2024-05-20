一名去年1月在台北市萬華區犯下殺人未遂案的簡姓監護處分人，在基隆市某醫院進行監護處分，19日上午趁隙脫逃，消息傳出後讓不少基隆市民眾人心惶惶。基隆市政府教育處20日下午宣布，自即日起至5月22日暫停開放基隆市各級學校校園，若需延長將另行通知。

自簡姓監護處分人逃脫的消息傳出後，不少學生家長以及基隆市民都憂心忡忡，擔心患有思覺失調症且有暴力傾向的犯人可能會造成學生及民眾的危害。基隆市教育處為維護校園安全，20日下午公布將自即日起至5月22日止，暫停開放基隆市各級學校的校園，後續如需延長再另行通知。

教育處表示，市府已於第一時間在校長及學務相關群組進行資訊通報，除了請各校加強留意出入人員的狀況，也請校方提醒學生提高警覺，上放學盡量結伴同行，請勿在外逗留，若有發現可疑人士也務必在第一時間跟相關單位進行通報。

基隆市政府今年2月才宣布全面開放基隆各級學校的校園，供學校附近的民眾能夠妥善利用學校的設施及場地運動及休閒。為了開放校園，市府投入了近2500萬元的經費，讓校園場地開放，並增進配套措施更加完善兼顧學校環境安全，並依各校實際需求增設保全、清潔人力或照明、鐵捲門、監視器…等物力設備。