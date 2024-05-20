台北市衛生局4月公告，北市5家連鎖便利商店及9家連鎖咖啡店1樓門市前之庇廊範圍，全面禁止吸菸，近日預告6月將擴大信義計畫區「香堤廣場」之周邊戶外區域，增加「松高路20巷人行道」全面禁止吸菸，後續實施後若有違反規定者，衛生局將依《菸害防制法》處2千以上1萬以下罰鍰。

為維護民眾權益與健康，衛生局4月起規範7-11、全家、萊爾富、OK、美聯社5間連鎖超商，以及星巴克、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama cafe、彼得好咖啡9家咖啡連鎖店，在轄內1樓門市前庇廊範圍全面禁菸。

衛生局在2016年實施信義計畫區「香堤廣場」周邊戶外區域除吸菸區外全面禁止吸煙場所，包含香堤大道、香堤大道廣場、松壽廣場、新光三越百貨台北信義新天地A8、A9、A11館之1樓騎樓及地下1樓出入口周邊、微風松高之1樓騎樓及面松高路門口之前方廣場、寒舍艾麗酒店松高路門口之前方廣場，及實施禁菸措施區域內之周邊人行道，預計6月再增「松高路20巷人行道」禁菸。

健管科長林雪蘭表示，目前《菸害防制法》幾乎把室內外能夠禁菸的地區都做公告，會依照民眾訴求研擬之後是否再擴大範圍，另針對其他連鎖商店，後續會研議找業者前來討論，一起加入禁菸維護，但業者須考量，一旦加入禁菸場所公告下去，店家需主動勸導及環境設置。

林雪蘭說，企業願意主動加入禁菸環境，衛生局都可以協助輔導，但衛生局目前無獎勵機制，「香堤廣場」周圍擴大是百貨自願希望把範圍擴大，協助民眾維持更好環境，6月新範圍上路，衛生局會不定期現場勘查，百貨本身也會善盡責任，若遇到抽菸民眾會主動勸導。

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