總統賴清德今520宣誓就職，並發表就職演說，內容引發熱議。國民黨立委廖偉翔質疑，賴就職演說提到「少數服從多數」、「對抗假訊息」，但綠委在國會不服從多數，打架鬧事；綠營一條龍製造假訊息圖卡，拿根本不存在的兩兆議案恐嚇人民。讓人覺得賴連黨都管不住，怎麼治國？

「賴清德總統上任第一天，民進黨全黨就給賴清德難堪。」廖偉翔今(20日)發文指出，賴清德的就職演說，提到兩點他的希望：一、賴清德總統希望能夠「少數服從多數」；二、賴清德總統宣示要「對抗假訊息」。結果賴清德任內的國會，不只少數不服從多數，在立院打架、鬧事，更揚言上街頭「自己人革自己人的命」，讓賴清德就職第一天就一點面子也沒有。

廖偉翔直批，更荒謬的是，綠色從立委到側翼，網軍、圖卡、假訊息一條龍，民進黨可說是一點都沒變，全都在製造假訊息圖卡，不但企圖拿根本不存在議程中的「兩兆議案」出來恐嚇人民，更造謠「藐視國會罪會懲罰人民」，實際上根本就不在修法條文內，讓人覺得賴清德連黨都管不住，根本就沒有能力管理國家。他特別製作了還擊的澄清圖卡，要讓所有人知道，賴清德總統連自己的黨都無法駕馭，更遑論是治理國家。