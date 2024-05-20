電音女神「姐姐」謝金燕今年將滿50歲，擁有凍齡臉蛋及傲人魔鬼身材，近日參加大陸節目《乘風2024（簡稱《浪姐5》），展現獨特舞台魅力引發關注，收穫大批粉絲。沒想到近來疑似因人氣投票不如預期，難過吐心聲。

《浪姐5》四次公演錄製結束，謝金燕下班路引來不少粉絲接送，從網上流出的影片中可見，謝金燕綁著高馬尾，一身寬鬆t恤，下半身失蹤的休閒穿搭，見到有粉絲等候，上前問候：「你們在等誰啊？」，得到大家在等自己的答案後，露出滿意笑容，面對粉絲要求簽名、比愛心等，都給予回應，相當親民寵粉。

貼心舉動，也引發粉絲留言大讚：「她一點都沒有扮嫩的感覺，看上去就像25歲左右的女生，她的線條真的太好，一點多餘的肉都沒有」、「她太美了，臉沒僵，神情舉止都很少女，身材完美」、「姐姐滴松弛感」。

事實上，謝金燕參加《乘風2024》，努力不懈自律精神，圈粉無數，不過相較其他已經在大陸發展一段時間的參賽者，謝金燕前兩次公演人氣落後，排名落在23、22名臨淘汰邊緣，得知其實有許多粉絲都特地進場為她投票後，嘟嘴賣萌，抒發心情：「為什麼我昨天跳那麼低啊？我還以為現場都沒有人喜歡我」，微失落語氣引發現場粉絲心疼。