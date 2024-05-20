針對總統賴清德的520就職演說，是否善意不夠，或態度強硬？國安人士分析表示，在中國大陸持續對台進行軍事、灰色地帶挑釁及在國際間打壓等各種威脅下，賴總統仍呼籲大陸回到國際社會共同關切的軌道上共存共榮，互利互惠，已表達了最大的善意。至於台股在賴清德發表談話後翻黑急殺，跌逾150多點，引發熱議。國安人士說，單日的股市可由證券分析師去分析。

賴總統拋出兩岸可從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學做為好的開始。國安人士說，這與過去的政策脈絡一致，如陸生已可適用台灣的健保制度，就是在蔡政府完成相關法制作業，若陸生能來台灣就學，與台灣的年輕人有更多交流互動，對雙方未來的關係及增進彼此了解都有相當助益。在觀光交流部分，國安人士表示，如果中國同時可雙向開放觀光，6月1日觀光團就可前往中國，只要中國同時開放旅行團，我方政府也已做好相關準備。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指稱，賴總統就職演說，直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。

國安人士表示，賴總統的演講很清楚，全體國人不分族群、不分先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，同時提到中華民國主權屬於國民全體，因此，無論是中華民國、中華民國台灣或台灣，都是自己或國際友人稱呼「我們國家的名稱」，都一樣響亮，不知為何會有這樣的錯亂。

對於今天台股波動，國安人士表示，總體而言，包括外資或國內其他相關投資、對外出口貿易相關狀況，現在都相當穩定而且在持續發展的狀態，不需要特別擔心，台股比過去的規模相當程度的成長，小英任內約上漲1.6倍，主因台灣的經貿措施助益於這些成長，政策持續推進當中，台灣整體經濟發展還是可以期待的。

對媒體關注，中國是否透過經濟攻勢，或其他手段影響台股？國安人士直言，沒有辦法排除任何它可能會做的，必須確保在這個狀況下，台灣是否會因為這些威脅、騷擾等，而去動搖了對政策推進的努力或堅持。

此外，針對有媒體指出，今日觀光類股不但沒有漲，反而跌，是否是因為賴清德的表述方式比較「鷹派」？國安人士分析，就一位民主國家的元首，在現在外部有中國各種軍事脅迫、灰色地帶的挑釁，以及種種在國際社會間的打壓，「而我們還是能提出，呼籲中國回到國際社會共同關切的軌道上，一起共存共榮，追求互利互惠，我覺得，這個善意很大」。

國安人士說，賴總統希望透過這次演說，表達國家未來會在相當穩健的狀況下持續前進，而經由過去幾年驗證，台灣人及執政團隊都應該自信往前走；更重要的是，要傳達台灣未來仍會是國際社會及區域中最負責任的一員，不論中國大陸如何挑釁、脅迫，但仍會堅持自己的韌性、防護自身的民主、自由，但也不給區域帶來其他問題，在高度挑釁與威逼下，台灣始終有韌性發展並且願意貢獻社會，這是賴總統今天就職演說最希望讓社會知道的。