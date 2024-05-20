中國海軍83編隊執行遠海遠域實習任務

在華盛頓愈來愈擔憂中國擴大與柬埔寨軍事合作、增強中國在南海軍事存在之際，中國再次高調派遣2艘海軍艦艇於周日駛入柬埔寨西哈努克港，準備參與中國和柬埔寨軍方正在進行的有史以來規模最大的聯合軍事演習。

柬埔寨與中國關係密切，中國在東南亞最堅定的盟友之一，柬埔寨長以來接受中國經濟援助，其中還包括數十億美元的投資。中國駐柬埔寨大使王文天表示，中柬之間存在「鐵杆」般的友誼。

華盛頓多年來對北京幫柬埔寨升級改造泰國灣入口處的雲壤（Ream）海軍基地感到擔憂，因此為舉將擴大中國其在南海的軍事存在。

在南海情勢漸趨緊張之際，中共再次派遣2艘大型艦艇前往柬埔寨舉行聯合軍演。圖為井岡山號船塢登陸艦。（圖／網易新聞）

《美國之音》指出，中國海軍戚繼光號訓練艦和井岡山號071型船塢登陸艦星期天駛入柬埔寨西哈努克港的碼頭，是為了參與歷時15天的中柬「金龍-2024」聯合軍事演習。此次是中柬兩國歷史上規模最大的軍演，涉及陸軍聯合軍演以及海上聯合演習。中方出動的演習部隊共有760人，而柬埔寨軍方則出動了1300名官兵和11艘艦艇。

報導說，戚繼光號訓練艦駛入西哈努克港時，艦身上展示的一條橫幅聲稱「以和平和友誼與好朋友相見」。中國這兩艘海軍艦艇駛抵碼頭時，岸上有民眾揮舞柬埔寨和中國國旗迎接軍艦的到來。

中國駐柬埔寨大使王文天反駁了美國對雲壤基地的關切，聲稱中國海軍無論去哪裡，「我們帶去的只是友誼與合作」。不過，美媒指出，在距離西哈努克港不遠處的雲壤，中國出資升級改造一個最初由美國部分出資建造的海軍基地。在海軍基地升級改造工程開始後不久，兩艘中國海軍護衛艦去年12月便駛入和停靠在雲壤海軍基地。

美國官員表示，雲壤基地有可能為中國海軍在靠近南海爭議海域的泰國灣入口處提供了一個至關重要的戰略立足點。這裡距離麻六甲海峽很近，戰略地位十分重要。

報導說，去年雲壤海軍基地一個長達363米的新建碼頭曾引起各界的高度關注，但是柬埔寨政府否認這個碼頭是用來停靠航空母艦的。戚繼光號和井岡山號軍艦以及從去年12月就停靠在雲壤基地碼頭的2艘中國海軍護衛艦將參與這次的聯合軍演。

雲壤海軍基地和中國海軍動向之所以引人注目，主要是因為美媒在2019年報導說，美國官員曾看到一份中國與柬埔寨之間一份讓中國租用雲壤海軍基地30年協議的初稿。但是當時的柬埔寨首相洪森否認與中國簽署這樣一份協議，他強調柬埔寨憲法禁止在其領土上建立外國軍事基地，而且柬埔寨歡迎所有國家的海軍艦艇前往柬埔寨訪問和停靠。