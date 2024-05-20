網紅鳳梨（吳泓逸）去（2023）年底和「新一代女戰神」馮語婷在網路上開戰，對方控鳳梨害女子墮胎，讓他憤而提告，鳳梨更透露「馮語婷」是一個男的，根本不是真人。今（20）日鳳梨在臉書透露自己要去地檢署出庭，還曝光了馮語婷的真面目，並笑稱：「噗，原來長這樣」。

鳳梨在臉書限時動態曬出搭車照片，配文表示：「好久沒去地檢署，好緊張」，之後又曬出一段短片，畫面中他坐在偵查庭外等待，之後鏡頭帶到一旁一對戴口罩男女身上，並將鏡頭放大鎖定在兩人身上，笑稱：「噗，原來長這樣」，疑似曝光「馮語婷」的真實身分。而在網友詢問：「親眼見到的高姓主嫌是男是女？」，鳳梨則回應：「高姓男嫌本人未到案」。

520鳳梨到地檢署出庭，直言很緊張。（圖／鳳梨 吳泓逸 臉書）

鳳梨到地檢署出庭，疑似見到馮語婷真面目。（圖／鳳梨 吳泓逸 臉書）

事實上，鳳梨過去曾在直播時直言「馮語婷」是假的，是一對高姓夫妻檔創造的虛擬人物，而創立帳號的人甚至是另外一名男性，鳳梨還公布和這位帳號創立者的通話錄音，當時對方表明帳號是自己創的，但是被一對夫妻將帳號拿去使用。

一整天忙於跑地檢署的鳳梨，差點忘了今天是「520」，他曬出送老婆花束的照片，坦言：「今天我真的太興奮了，想到要跟高姓主嫌見面，整個心裡小鹿亂撞，結果差點忘記今天是什麼日子，剛剛開完庭出來，我司機才提醒我今天是520，我連晚餐都來不及吃，趕快叫司機載我到花店買花」。一到家就立刻將花束送給老婆歐菈，不知是因為那束花看起來太過「莊重」，導致歐菈看起來臉色不是很好，鳳梨透露還被媽媽嗆，讓他無奈表示：「我不知道我在百忙之中還這麼用心，到底哪裡做錯了」。