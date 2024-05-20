日前本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）參加賴清德總統就職國宴。（程炳璋攝）

美國在臺協會處長孫曉雅參加台南國宴。（程炳璋攝）

巴拉圭總統貝尼亞（中）參加台南國宴。（程炳璋攝）

台南國宴20日傍晚迎接中華民國重要外賓進場。（程炳璋攝）

行政院長卓榮泰（左二）20日南下參加國宴。（程炳璋攝）

台南國宴20日晚間在福爾摩沙酒店登場，賴清德總統偕「牽手」吳玫如現身，認為各國外賓元首參加國宴，除了祝福，更帶給台灣堅定的友誼與立量。台南長黃偉哲則以南部好客的口頭禪呼籲「有心來多住兩天」，盼外賓看見台南的各種美好。

台南國宴冠蓋雲集，20日傍晚黑色禮賓車不斷駛入國宴場地，包括美國在臺協會處長孫曉雅、巴拉圭總統貝尼亞、日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠都到場，台南市投入全部警力維安，整個安平區街道傍晚到處有警員穿梭。

賴清德夫妻傍晚進場，他感謝500多位外賓、元首賞臉國宴，直言帶給台灣堅定的友誼與力量。讓民主盛宴綻放光彩。

他表示，選台南舉辦國宴，除了剛好逢台南建城400年，也展現政府在未來台灣建設上，能達台灣均衡發展，處處安居、人人樂業的目標。外賓搭高鐵一路由北到南，透過車窗的景色，看見城市景觀的變化，了解台灣富含文化多元、景觀多元的特色。

賴清德大力介紹台南市種種發展，，除了南科有全台最先進的半導體製程公司台積電，高鐵站附近有綠能智慧科學城，處處充滿文化古蹟與小吃美食。他表示，台灣22座城市都有台南這樣的精神，歡迎外賓能常常到台灣各城市旅行。

賴清德提到國宴菜色食材來自全台22座城市，每道菜烹飪都兼顧台灣每一族群做法，展現台灣多元文化特色，最後祝大家都美好夜晚。

國宴節目由金曲歌王謝銘祐開場，再由李竺芯搭配AI重現已故老藝人文夏歌聲，最後有右武衛兒童合唱團與國防部示範樂隊演奏壓軸，在精彩緊湊的節目落幕。

黃偉哲表示，台南市民以歡欣鼓舞的心情迎接各國貴賓參加國宴，相信豐富的美食、伴手禮可讓外賓感受南部民眾好客與熱情的一面。