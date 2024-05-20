台南市北區北華街184巷11戶4月中因工地建案施工，造成房傾，被迫搬離住家1個多月，台南市土木技師公會至今未公布鑑定報告，受災戶面對遙遙無期的租屋生活，希望跳過建商，直接由政府介入發放租金，20日發動自救會1人1信到台南國宴會場前抗議，台南市工務局強調已對建商開罰，持續協助雙方溝通。

北華街房傾受災戶共11戶，4月11日有5戶14人連夜撤離住家，搬入大飯店居住，至今住飯店只剩3戶7人，其餘陸續在外租屋，未來房屋重建、扶正都是可能選項之一，但回家仍是居民共同心聲。

自救會不滿目前安置問題，希望政府介入負責租金發放，讓受災戶不用再看建商臉色，房傾最嚴重的住戶蔡小姐表示，不希望再跟建商報告現在住哪？家境狀況？搬到哪裡？甚至不希望再跟建商碰面。

蔡小姐表示，受災戶面臨與家園分離，在外漂泊更不知道未來怎麼辦的委屈，才會情急向過去的老台南市長賴清德陳情。

她提到，自救會提及寫信給總統，一天之內就蒐集了8封信，從9歲到68歲的居民都有，還不懂所有國字的小朋友，用畫圖畫出建商對住戶的霸凌。鄉親們懇請賴清德幫大家做主。

現場有3戶代表在陳抗區表達意見，由台南市工務局副局長鄒譽名代表接受陳情信，台南市工務局強調，已依建違反築法規勒令建商停工，並開罰27萬元，在地3方鑑定報告出爐之前，以公函告知建商應與受損戶積極協商處理。

蔡小姐表示，市府現場實應虛答的回應方式，令住戶感到無奈，希望賴清德可以聽到台南鄉親的心聲。