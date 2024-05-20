警方見他所有之保溫瓶有異，果然在容器底部查獲其非法持有第二級毒品大麻2包（總淨重3.81公克）、安非他命3包（總淨重2.33公克）及第三級毒品愷他命1包（淨重3.55公克）。（圖／警方提供）

警方見他所有之保溫瓶有異，果然在容器底部查獲其非法持有第二級毒品大麻2包（總淨重3.81公克）、安非他命3包（總淨重2.33公克）及第三級毒品愷他命1包（淨重3.55公克）

新北市1名宋姓男子，16年前曾以電擊、水管抽打等殘忍手法將同居人黃姓女子性虐致死，一審依殺人罪判處無期徒刑，最高法院認他在黃女命危時主動撥打119送醫，沒殺人意圖，改以傷害致死罪判處15年半。2020年宋男獲假釋出獄。

48歲宋男16日在交友軟體亂槍打鳥，主動找妹聊天，並暗示「有毒品」，邀約正妹到飯店同樂，士林分局芝山岩派出所員警執行網路巡邏發現，到現場埋伏，警方見宋男出現便上前查緝。

宋嫌見員警出現一臉錯愕，警方見他所有之保溫瓶有異，果然在容器底部查獲其非法持有第二級毒品大麻2包（總淨重3.81公克）、安非他命3包（總淨重2.33公克）及第三級毒品愷他命1包（淨重3.55公克），全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，另宋嫌遭查獲前有駕車行為，是否屬施用毒品後駕車，將待尿液檢驗結果確認後續行偵辦。

據了解，宋男2008在與陳女、黃女同居期間，除無償提供安非他命予黃女施用外， 2008年10月至11月23日止，在同居處所，接續將黃女綁於椅子淋溼，或以黑膠帶在黃女身上黏綁鐵片或鐵筷，藉由電線連接電源或直接持電擊棒電擊黃女身體；或以水管抽打、香煙燙黃女身體；或命黃女身穿機車安全帽及護具，由宋男恣意以拳腳毆打，藉以發洩情緒或取樂。

因此造成黃女頭部額頂頸部及右側頂部有鈍挫傷、雙顳額葉基部左右有硬腦膜下腔出血及血塊披覆、雙大腿外側多處鈍器傷等傷害。於2008年11月24日上午7 時10分許送醫搶救後不治。一審依殺人罪判處無期徒刑，最高法院認他在黃女命危時主動撥打119送醫，沒殺人意圖，改以傷害致死罪判處15年半。而宋母被依滅證罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

士林分局呼籲，毒品影響社會治安甚鉅，輕則傷身害命，重則造成家庭破碎、社會動盪，如有發現請即向警方報案，讓毒品無所遁行。

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