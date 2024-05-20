針對賴清德總統520就職演說兩岸部分，學者分析，從國台辦的回應來看，大陸對賴的「台獨」定性已經確定，預料未來大陸對民進黨政府的文攻武嚇將持續加壓，開放交流也會區隔官民。

政大東亞所特聘教授王信賢受訪時分析，國台辦對賴清德演說的回應調性偏硬。當年北京對陳水扁與蔡英文的定調分別是「聽其言觀其行」、「沒有完成的答卷」，但這次對賴的「台獨工作者」定性已經確定，很難有再觀察與答卷的空間。此外，2016年蔡英文就職演說所表達的善意，北京並沒有接這個球，本次賴試圖表達的善意，北京應更難感受到。

對於賴清德說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，以及「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，王信賢認為，這可能會被北京解讀為「兩國論」。

對於未來的兩岸情勢，王信賢憂心，大陸會持續對民進黨政府進行文攻武嚇，且會「持續加壓」。除了動武之外，過去能想像的所有施壓方式都需要注意，我政府要因應全方面的圍堵。不過，在美國大選前，大陸仍會維持戰略定力。

在此之下，北京未來是否推動恢復兩岸交流？王信賢認為，這對北京來講很兩難，既要實踐對台經濟社會融合政策，又不能把球做給民進黨。因此，北京未來可能做法是採取區別對待，透過台灣相關民間團體或藍營人士的訪陸做出回應。除了區隔民進黨跟其他政黨，也是區隔政府跟民間。