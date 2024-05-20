萬眾矚目的賴清德總統就職演說揭曉，最受關注的兩岸論述，雖然提到了《中華民國憲法》，不過卻賦予迥然不同的新詮釋，從過去凸顯兩岸連結，變成撇清關係，並反覆闡述台灣在全球的關鍵戰略地位，以此傳達全世界都不會允許北京對台動武，頗有「挾國際以令北京」之感；對於上個月北京「馬習二會」上，習近平強調的「中華民族共同體」，賴清德則以「民主共同體」、「和平共同體」回敬，要走自己的路，做世界的台灣。

賴清德的演說共分為六大段落，其中第三、第六段，都以不小篇幅著墨兩岸，當提到大陸時，通篇都以「中國」稱呼，不像蔡英文會交錯使用「對岸」、「北京當局」；從關鍵字頻率看，通篇講稿共出現41次「世界」、21次「和平」、31次「民主」。

2016年蔡英文就職演說時提到「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」，由於按照上述二法，兩岸處於一國兩區(台灣地區、大陸地區)框架，當時大陸因此並未定性蔡為台獨，稱是「沒有完成的答卷」，保留了觀察期。

《憲法》的一國兩區概念，一般被視為體現兩岸連結，連大陸外長王毅2016年也曾在美國公開說，台灣領導人應依照「他們自己的憲法」繼續推動兩岸和平發展。不過賴清德這次同樣搬出《憲法》，卻賦予全然不同的解讀，他引用憲法第三條「具有中華民國國籍者為中華民國國民」，由此推演出，因大陸民眾無中華民國國籍，所以證明中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

賴清德會有這樣的詮釋，應是啟發於去年的一項爭議判決。2018年有位大陸民眾來台騎車環島，不幸遭路燈電擊死亡，大陸家屬提出國賠，去年2月高雄地院與高分院主張，依據《憲法》，大陸地區人民也是中華民國人民，應適用《國家賠償法》，所以判高雄市工務局須賠463萬。此判決引發爭議後，行政院趕忙發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍，不享有國民權利義務，舊函釋應停止適用，陸委會當時回覆此爭議，就端出了上述的《憲法》第三條，強調從未指稱中國大陸人民是中華民國國民。

一夕之間，《憲法》從體現連結，變成了佐證兩岸無瓜葛，妙哉。

4月10日在北京登場的「馬習二會」，當時被視為習近平在520前對賴清德的重要喊話，其中以「兩岸同屬中華民族」為主要訴求，根據新華社通稿，通篇共提到32次「民族」，習強調要「堅定鑄牢中華民族共同體意識」，有些解讀認為這是陸方溫情軟調，不過顯然賴清德並不領情，在520演說中，賴表示要跟全球民主國家肩並肩，形成「民主共同體」、「和平共同體」。

賴就職演說多次以台灣在全球供應鏈和地緣政治的戰略地位，強調「台灣已經走向世界舞台的中心」，台灣的未來「也是全世界的未來」，同時指中國是全球和平穩定最大的戰略挑戰，而國際間已有高度共識，認為台海和平穩定是「全球安全與繁榮不可或缺的要素」。

此番論述，頗有「挾國際以令北京」之感，要中共勿冒天下之大不韙對台動武；520前後，大陸涉外部門密集發聲宣揚一中原則，稱台灣是中國的一部分，賴的演說則傳達，台灣不要做中國的一部分，而是要做世界的台灣。

對於台灣分歧的國族認同，賴清德則訴諸團結，強調無論國家名稱是中華民國、中華民國台灣，或台灣，都一樣響亮，盼能不分彼此，大家一條心。

相較2016年520，陸方以「中共中央台辦、國務院台辦負責人」名義發表談話，這次則以「國台辦發言人陳斌華」名義表態，明顯降格，反映陸方對台灣的戰略藐視，並嚴詞批賴「充分暴露其台獨工作者的本性」。可預見未來兩岸在政治、外交、軍事領域，仍會持續對立緊張，經貿ECFA的關稅減讓項目，也會繼續切香腸式中止。目前唯一可期的，就是觀光旅遊開放，因為這是賴習二人都親口指示的，至少兩岸領導人都希望別讓官方的僵局，波及到民間的正常交流。