立法院國會改革法案17日掀起朝野大戰，明院會將繼續處理相關議案，恐再爆衝突。國民黨主席朱立倫直言，民主最重要的就是少數服從多數，多數尊重少數，如果少數想要輾壓多數，甚至執政黨想要民主獨裁，那就會演變成民主內戰，呼籲賴清德總統，千萬要記得自己是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何民主獨裁造成的民主內戰，都是台灣民主不可承受之痛。

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將繼續審查，但外界擔心恐會再有激烈衝突，且已有民團表態要在立院外集結抗議。民進黨團總召柯建銘喊話立法院長韓國瑜，希望能夠休息協商。朱立倫今出席群賢戰鬥營結業式前受訪表示，他對立法院長韓國瑜有充分信心，韓也有這樣的經驗及智慧。

朱立倫呼籲民進黨團，如果一而再再而三的侮辱或禁錮院會主席，或者是用衝撞主席台的方式，只會造成立法院更大的內訌跟內亂，大家遵守相關的規則，少數服從多數，多數就會尊重少數，如果少數要碾壓多數，這不是民主，這是民主獨裁

對於國民黨立委謝衣鳯出席就職典禮，朱立倫強調，對於這一次的520，國民黨表達了祝福，那黨中央的立場是不參加，但並沒有禁止，沒有禁止，也沒有杯葛，所以對於個別委員或是縣市長，皆表示尊重。

對於賴清德的就職演說，朱立倫表示，賴清德整所有論述都非常的賴清德，堅持的意識形態理念，都充分的在這次的就職演說中展現出來，過去賴擔任8年民進黨的公職，不管行政院長、副總統，這些錯都是別人的錯，都是蔡英文的錯，其實這些坑是自己挖出來，那怎麼樣的解決，不是用形容詞就可以說服民眾，民眾要看到的是解決的方法。