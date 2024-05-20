總統賴清德今（20日）正式就職，他在就職演說中特別提及「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」，呼應日本首相岸田文雄上月在日美菲三國峰會的說法。而第五部分提及「樂民之樂，憂民之憂」，則典故來自《孟子》。

另日本前首相安倍晉三姪子、日本眾議員岸信千世在府內向賴清德致意時，特別分享自己今日配戴了安倍晉三的手錶。

黨政人士指出，賴清德今日就職演說內容，呼應許多典故與名人的談話，例如第五部分章節命名為「樂民之樂，憂民之憂」，呼應《孟子》「樂民之樂者，民亦樂其樂；憂民之憂者，民亦憂其憂」的典故。

他宣示「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，則是引自《聖經》「世人哪，耶和華已指示你何為善。 他向你所要的是甚麼呢？ 只要你行公義，好憐憫， 存謙卑的心與你的上帝同行」的說法。在演說中承諾，將「視民如親」，援引自醫學教育所學的人文精神「視病如親」的專業素養。

在兩岸議題，他談及「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」等，呼應岸田文雄今年4月在日美菲三國峰會的談話，「中國的對外立場與軍事行動，構成前所未有、重大的戰略挑戰，不僅影響日本和平安全，也影響國際社會和平穩定」。

黨政人士說，今天賴清德總統就職典禮演說，現場觀禮人數超過兩萬人，座無虛席，反應相當熱烈。據統計，在近30分鐘致詞中，掌聲次數高達26次之多，包括在賴清德提及感謝蔡總統過去八年努力、立法院議事運作應遵守程序正義、婚姻平權、續推18歲公民權等，現場掌聲此起彼落，尤其提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」時，更是響起如雷掌聲與歡呼。

520就職大典，賴清德總統家屬除夫人吳玫如之外，賴清德的舅舅、舅媽、大哥、大嫂也共襄盛舉出席。賴清德的哥哥在整場選舉中一直陪伴著總統，給予他最大的支持。此外，吳玫如女士今天出席所穿著的服裝，皆是她自己搭配，展現自信、堅毅的特質。