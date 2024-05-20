台文館涉抄襲風波才告一段落，又有眼尖網友踢爆，總統賴清德的520就職典禮主視覺，風格竟與藝術家Anna Berbiela及法國畫家François Morellet的彩色線條畫風高度相似，對此，典禮主視覺設計師顏伯駿回應，此次選用彩色線段風格是在展現總統就職典禮帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。但卻又被發現同系列的紀念徽章貓狗圖案設計，與其他網站使用的素材幾乎一樣。媒體人黃揚明直酸「是非可以這樣顛倒嗎？」

「賴清德520主視覺很像抄襲的！」有PTT鄉民19日在政黑板（HatePolitics）發文指出，他找到了藝術家Anna Berbiela的作品集合，簡直一模一樣！他用Google翻譯寫了郵件，告訴對方他被抄襲了，支持他趕快提告抄襲者。粉專「高雄林小姐」也分享對照圖，直呼「唉，要不要把台文館、蹦世界的理由拿來再用一次？」也無奈直言「綠抄人有什麼關係？反正側翼會幫護航。」顏伯駿對此則回應強調並非抄襲。

但林小姐今(20日)又PO文指出「網友爆料了第三個...」有網友做出對照圖，賴蕭臉部圖案彩色線段設計徽章的同系列貓狗徽章，圖案竟與一個「DOGWOOD」網站的設計一模一樣。林小姐留言補充「看起來是國外一個小型設計比賽的優勝作品。」網友直呼「不能說很像，只能說一模一樣！」

粉專「海邊睡睡唸」似也在免費圖庫發現一樣的圖，並做成對照圖表示「水啦，哪個立委去問一下，這次標案主視覺花多少錢？免費的素材拿來交差，太猛啦！」黃揚明也轉發此圖，狠酸：「貓跟狗的形象就是這樣啊，這哪有什麼抄襲的問題，明明是免費圖庫抄設計師好嗎？你們這些在野黨人士不要唱衰台灣，不挺台灣就是中共同路人喔！是非可以這樣顛倒嗎？信賴得永生！」還順帶用了曾涉抄襲論文的林智堅的名言哏。

粉專「觸極者」強調，很多人搞不清楚「涉嫌抄襲」的定義，風格當然可以一樣，但如果用色一樣，色條也一樣，就連色條交叉也一樣，相似度達到一定程度，當然就有抄襲嫌疑。而關於貓狗，看附圖的話這是免費素材，當然很多設計師也都會購買素材，但素材一般運用方式：1.將素材放在作品來點綴，才符合素材的定義；2.將素材加工至一定程度，至少修改到能當作原創的幅度，很少會拿到素材改個顏色就交件。

觸極者直言，這樣的「原創」自己講都會很虛，當然側翼會覺得沒問題，這當然沒問題，畢竟這是設計師面子問題，當然還有國家形象的問題。