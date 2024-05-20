其中大華優利高填息30（00918）在5月的表現相對亮眼，根據CMoney統計至5月20日，大華優利高填息30近一個月報酬率來到7.64％，在高股息ETF中表現名列前茅，至於上週五除息的國泰永續高股息（00878）20日僅小幅上漲0.13％。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，觀察20日各族群表現，以電纜族群最為強勢，漲幅逼近5％，其他傳產如水泥、塑膠、鋼鐵、玻璃、汽車股則為小漲；但食品、紡織、機電、觀光股跌幅逾0.4％。電子股則是漲跌互見，半導體、網通、電通族群小漲，電子通路族群漲幅達1.39％，其餘如電腦週邊、電子零組件、資服、其他電子皆小跌；金融股收盤翻漲0.48％。

郭修誠指出，大華優利高填息30（00918）成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩4月的陰霾，在5月以來有七個交易日創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散佈局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，建議投資人持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。

永豐優息存股（00907）ETF經理人林永祥表示，以「金融＋傳產」為成分股的00907永豐優息存股ETF，前十大成分股涵蓋了近日走勢強勁的海運股：長榮、萬海；金融類股：中信金、永豐金、元大金、兆豐金、上海商銀，在金融、傳產雙引擎催動下，股價再飆新高。