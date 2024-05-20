今（20）日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意。而在演說中，賴清德一共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。許多PTT網友看完後，紛紛炸鍋表示「誰在破壞民主？」、「精神錯亂，說一套作一套」，引發討論。

賴清德今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說，強調自己是以無比堅定的心情，接受人民的託付，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

他回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」。

他說，2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期！台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但「我們做到了！」

在兩岸議題上，賴清德也呼籲中國大陸停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭和恐懼。他也呼籲行政立法協調合作，共同推動國政，他認為，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

而許多PTT網友看完後紛紛留言表示「最不遵守程序正義的就是民進黨」、「誰在破壞民主？」、「明天立院攻城戰就打臉了，綠委又要來」、「程序正義還敢拿出來說」、「嘴巴說一套，身體做另外一套」、「立法院應該遵守程序正義」、「沒提兩岸人民關係條例跟憲法增修條文，懂的都懂是什麼意思」、「精神錯亂，說一套作一套」。