賴清德總統演說中提及「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被朱立倫質疑是將兩國論檯面化。民進黨立法院黨團今批評，國民黨敢站出來說互不隸屬的主張不對？對此，國民黨發言人楊智伃反擊，請綠委莊瑞雄回家看憲法，民進黨動輒批評在野黨毀憲亂政，提到國家定位，卻不願意依循憲法條文，只會吃憲法自助餐。

楊智伃表示，國民黨的國家認同，從來沒有變過，就是依照中華民國憲法及其增修條文的相關規定，國民黨堅持兩岸互不承認主權，互不否認治權。民進黨刻意挑起兩國論爭端，既違背憲法，也無助於兩岸關係，如今絲毫不感覺錯誤，恐怕就是錯誤之所在。

楊智伃認為，過去這段時間，民進黨為了反對國會改革法案，包含柯建銘總召在內，每個人都變成中華民國憲法擁護者，動不動就指稱在野黨毀憲亂政，但是講到中華民國，又開始曲解憲法。

楊智伃呼籲，莊瑞雄委員應該回家讀好憲法。民進黨如果真的要動輒罵在野黨毀證亂憲，就更不應該就吃憲法自助餐。他說，中華民國的法理地位，在台灣的治權，對中國大陸的主權宣告，都在憲法裡。