中國外交部長王毅20日在阿斯坦納出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。針對台灣舉行總統就職儀式，王毅表示，不管台灣內部勢如何變化，都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。拉夫羅夫稱，在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

根據大陸外交部網站，王毅表示，普丁總統新任期對華首次國事訪問取得圓滿成功，兩國元首立足中俄建交75周年這一重要節點，共同把握新時期兩國關係發展前進方向，共同發表關於深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的重量級聯合聲明，發出在新形勢下加強中俄戰略協作的共同聲音，顯示致力維護全球戰略穩定的大國擔當。

王毅稱，中方願與俄方圍繞中俄建交75周年這條主線，落實好兩國元首達成的一系列新的重要共識，推動中俄關係邁上新台階。

王毅說，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，穩固合作基本盤，維護好中俄共同周邊的安全穩定。「今天台灣地區舉行所謂就職儀式。需要指出的是，不管台灣島內局勢如何變化，都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。」

王毅稱，普丁總統在勝選後的講話中特別強調，臺灣是中國的一部分，中方對此高度讚賞。相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持。

王毅指出，當前形勢下，一個緊密團結、合作共贏的上合組織不僅符合各成員國共同利益，也順應世界多極化的時代潮流。中方願與俄方密切協作，同其他成員國一道，把穩上合組織的前進方向，共同維護好地區安全、穩定、發展大局，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫表示，普丁總統再次當選後很快出訪中國，充分顯示俄中夥伴關係的特殊性和重要性，感謝中國朋友為普丁總統訪華做出的周到安排。兩國元首共同發表聯合聲明，將俄中關係提升到新高度，也為我們明確新任務。

拉夫羅夫稱，俄方願與中方一道，保持各層級交往，推動各領域合作，落實好兩國元首達成的重要共識。在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。習近平主席提出的全球安全倡議對維護世界和平意義重大，俄方願與中方積極探討落實這一重要倡議的實際舉措。

雙方還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換了意見。