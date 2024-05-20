以Tiktok與抖音橫掃國際與中國大陸短視頻市場的字節跳動公司最近推出豆包大模型，再次迅速地攻佔中國AI應用市場，成為最受歡迎的人工智慧聊天機器人。

港媒《經濟日報》引述《彭博社》報導說，據移動應用數據分析公司Sensor Tower數據顯示，豆包去年的下載量超過百度開發的AI聊天機器人文心一言。目前，豆包已領先文心一言，在內地的iOS平台上擁有更多月度固定用戶。

Sensor Tower數據顯示，截至今年4月，豆包一年內的下載量接近900萬次，文心一言緊跟在後，其下載量為800萬次。豆包的月活躍用戶也是最多的，用戶數逾400萬。

報導說，雖然上述數據不包括安卓移動應用程式商店，但數據也顯示了AI聊天機器人在中國市場的廣泛趨勢。字節跳動公司上周透露，豆包目前在移動和PC端擁有2600萬月活躍用戶。而根據Similarweb數據顯示，在西方國家極受歡迎、由OpenAI開發的ChatGPT移動應用程式在美國的月活躍用戶為670萬。