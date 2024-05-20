維基解密(Wikileaks founder)創辦人亞桑傑(Julian Assange)持續被美國政府追緝，要求他所在的國家(英國)將此人引渡回美國。不過亞桑傑再次為自己爭取到機會，英國法院同意他的案件未結束，還有權利可以繼續上訴，也就暫時不會被引渡美國。

BBC報導，他被美國政府指控洩露大量的軍事機密，而要求各國政府必須將其送往美國接受審判。對此，他在英國的律師表丕，此舉危及當事人的生命。

今天的法院決定，則是亞桑傑將能夠發起新的訴訟，「質疑美國方面對此事的審判，是否涉及對個人的言論自由權侵害」，法院認定，他有權再繼續上訴，他將有幾個月的時間準備，這將關係到美國法院，是否會保護他作為澳洲公民的言論自由權。

聽到裁決後，亞桑傑的律師在法庭上互相擁抱慶祝勝利；同時，場外的支持者也歡呼雀躍。

但是，他目前只是有上訴的權利，如果法院圶幾個月後，做出的判決對美國有利，那他將用盡英國的所有法律途徑，還是會被引渡到美國。

亞桑傑目前並不自由，他被關押在貝爾馬什監獄(Belmarsh)，但是他更不希望被送往美國。他辯稱， 2010年的披露美國的戰爭罪行，是吹哨者該做的事，屬於言論自由。

他的維基解密網站於 2010 年和 2011 年間，公佈了數千份美國機密文件，這些文件表明，美軍在阿富汗戰爭期間，在未報告的事件中殺害了平民，令美軍形象重創。

對此，美國並沒有否認殺害平民事件，但是當局表示，亞桑傑沒有遮蔽文件中情報人員的姓名，導致這些情報人員身陷危險。但他的律師辯稱，此案是出於政治動機的「國家報復」形式。