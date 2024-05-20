樂事綠能生產的變壓器，因台電強韌電網計畫釋單而受益，加上第一季末認列投資夏都及致和證券等股票未實現金融評價損失已於4月回沖，擺脫第一季稅前虧損0.15億餘元，每股虧損0.11元的局面。
樂事綠能4月合併營收近7.12億元、營業利益0.12億餘元，合併稅前盈餘近0.42億元，稅前每股盈餘0.278元。前四月合併營收2.17億餘元、營業利益0.21億元、合併稅前盈餘近0.27億元、稅前每股盈餘0.177元。
樂事綠能20日公布，自結4月合併稅前盈餘近0.42億元，稅前每股盈餘約0.278元，前四月合併稅前盈餘近0.27億元，稅前每股盈餘0.177元。
樂事綠能生產的變壓器，因台電強韌電網計畫釋單而受益，加上第一季末認列投資夏都及致和證券等股票未實現金融評價損失已於4月回沖，擺脫第一季稅前虧損0.15億餘元，每股虧損0.11元的局面。
樂事綠能4月合併營收近7.12億元、營業利益0.12億餘元，合併稅前盈餘近0.42億元，稅前每股盈餘0.278元。前四月合併營收2.17億餘元、營業利益0.21億元、合併稅前盈餘近0.27億元、稅前每股盈餘0.177元。
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