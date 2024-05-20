今（20）日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意。而在演說中，賴清德一共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。對此，資深媒體人謝寒冰20日就表示，「賴清德已經完全超越我們的憲法，他在走他自己的路，我認為這是美國允許的，兩岸之間就是一定會進入比蔡英文時代更加惡劣的情況」，引發討論。

謝寒冰20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「賴清德這次很明顯，又比蔡英文更往前走一步，我不認為中國大陸會讓這種情況出現，接下來兩岸之間，在未來這幾年是不會有任何交流，我認為就是這樣」，謝寒冰也擔憂，「大陸那邊會加強對台灣的措施，包關觀光、農漁產品都會開始緊縮，我認為大概就是這樣，因為賴清德講了大陸最不能容忍的東西，實際上也是完全不符合我們憲法的東西」。

謝寒冰更提到，「顧立雄虧你還是學法律的，還說一切符合我們中華民國憲法，請問中華民國憲法哪裡有說中華民國跟中華人民共和國互不隸屬？什麼時候有講過？」謝寒冰最後也坦言，「賴清德已經完全超越我們的憲法，他在走他自己的路，我認為這是美國允許的，賴清德這樣幹之後會出現什麼狀況？兩岸之間就是一定會進入比蔡英文時代更加惡劣的情況」。