麵包和愛情孰輕孰重？有些人為愛情願意割捨一切，有些人為事業寧願放棄愛情，《搜狐網》分析5星座重視麵包勝於愛情，他們深知理想很豐滿，現實很骨感，會為了實現夢想而做出犧牲，其中還包括放棄愛情，願意為自己的前途而分手。

▌處女座

處女極為注重事業和前途，傾心追求完美，對自己要求很高，願意為了實現目標而做出犧牲，如果覺得伴侶不能助一臂之力，可能會選擇分手，找尋更合適的人來支持他們的事業。

▌摩羯座

摩羯非常有野心和目標導向，努力追求事業上的成功，他們通常會把自己的事業放在首位，期望伴侶也能理解和支持他們的抱負，如果覺得伴侶無法滿足這些要求，可能會選擇分手，以追求更好的機會。

▌牡羊座

牡羊熱情、積極，對自己的前途有明確的目標，並且願意為之努力奮鬥，他們喜歡冒險和挑戰，追求刺激和成就感，如果覺得伴侶無法理解和支持他們的激情，可能會選擇分手，等待下一個能一起追求夢想的人。

▌雙子座

雙子非常好奇、多才多藝，渴望不斷學習和成長，對自己前途有明確的規畫，他們喜歡與聰明、有趣的人交往，以激發彼此的靈感和創造力，如果覺得伴侶無法與自己保持思想上的共鳴和創新，可能會選擇分手，尋覓更有共同語言的人。

▌射手座

射手樂觀、自由奔放，渴望探索和冒險世界，對自己前途有明確的規畫，他們希望能找到一起追求自由和冒險的伴侶，如果覺得伴侶無法滿足這些要求，可能會選擇分手，再找能與他們共用人生冒險的人。

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