英國媒體《BBC》公開紀錄片《Burning Sun：揭露K-pop明星秘密對話的女性故事》，內容關於2019年韓國頂流男星BIGBANG勝利、歌手鄭俊英、FTIsland崔鐘訓等人，涉嫌在夜店偷拍、下藥、性侵等「淫魔群組」事件。揭發此案的關鍵人物之一，就是南韓人氣女團KARA成員具荷拉，但她卻因為遭到網友霸凌，最終選擇輕生。

當年2名韓國娛樂女記者姜京允、樸孝實在調查韓星勝利、鄭俊英、崔鐘訓等人的「淫魔群組」秘密聊天群組時，發現他們有非法勾當，但調查卻一度陷入瓶頸，女星具荷拉獲知此事後，主動聯繫其中姜京允。因為具荷拉和前人氣男團FTIsland隊長崔鐘訓，兩人在練習生時期就十分要好，也和勝利、鄭俊英等人很熟。

因此，當姜京允第一篇報導公開後，具荷拉就主動聯繫記者：「我看過他們手機中有很多不正常的東西」，說服好友崔鍾訓：「把你知道的一切都跟姜京允記者說吧！」崔鍾訓這才向記者提供相關證據，讓醜陋事實得以曝光，姜京允在紀錄片中對具荷充滿感激：「具荷拉的出現，讓我們掌握警民勾結的實際人物。」

根據了解，具荷拉兒時曾被父母遺棄，在經過嚴格培訓後成為女團成員時，年僅17歲，後來因為Kara女團開始走紅。具荷拉曾經也是「非法偷拍事件」的受害者之一，因為前男友握有她的不雅影片，威脅她如果分手就要曝光這些影片，完全毀掉她的演藝事業，具荷拉為此跪在地上，哭求前男友放過她，這段痛哭跪求的畫面，被大樓的電梯影片拍下而流傳出來。後來具荷拉和前男友打官司，自己的偷拍事件也被曝光後，但她卻遭到騷擾。

충격과 경악!

그런데 문재인 정권에서 충분한 단죄가 있지 못했다.



승리·정준영·최종훈,

주고 받았던 ‘성폭행’ 영상 최초 공개됐다..https://t.co/An9wBSq9XF — hyp life (@LifeHyp) May 20, 2024

집단 성범죄 승리 , 정준영 , 최종훈 성폭행 영상 최초 공개



충격 집단 성범죄 일명 ‘정준영 단톡방’ 속 성범죄 영상이 5년 만에 최초로 공개돼 충격을 자아낸다.



19일 BBC뉴스 코리아 측은 지난 2018년에 발생한 ‘버닝썬 게이트’ 이야기를 다룬 다큐멘터리 ‘버닝썬: K팝 스타들의 비밀 대화방을… pic.twitter.com/o9y990E2x7 — 웃짤컴퍼니 💎 선팔 맞팔 100% 환영 (@xforsmile) May 20, 2024

由於具荷拉也是「偷拍事件」的受害者，對偷拍深惡痛絕，一直被網路霸凌的具荷拉，即使強裝鎮定卻還是被發現神態消瘦，在得知好友f(x) 前成員雪莉自殺，得年25歲，她直播悼念、崩潰痛哭，卻被網民質疑蹭流量，負面留言不斷。2019年11月23日，具荷拉發了一張自己躺在床上的照片，並留下「晚安」字句，隔天被發現死在首爾家中，得年28歲。兩位韓流女星的死亡時間，僅僅相隔6周。

事件中的勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人，目前都相繼獲得刑滿釋放，但揭發醜聞的關鍵人具荷拉，卻早已香消玉殞。

ㅈ같은 범죄에 등장하는건 경찰인데 왜 검찰을 팸?



故 구하라가 실마리 풀었다…승리·정준영·최종훈 `#경찰 유착` 밝혀



승리,정준영,최종훈 등의 카카오톡 대화록을 최초 폭로한 강경윤 기자는 "대화록에서는 크게 성범죄와 경찰 유착, 두 문제가 드러났다"며 "경찰 유착과 https://t.co/d5twdUn1lh — 니편아님 (@violet52452762) May 20, 2024

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