立法院18日表決藍白陣營提出的「國會改革」法案，其中舉手表決引起爭議，全國律師公會、台北律師公會都發聲明譴責，並呼籲各黨勿破壞民主憲政運作。綠委蔡易餘質疑國民黨不敢對歷史負責，用舉手表決退回30年前，大開民主倒車。名嘴歷史哥李易修指出，上一次使用點名投票是在王金平當院長的時代，但舉手表決排在立院議案表決方法的第一項，9日才曾使用過；還PO出4月16日多名綠委行使舉手表決的畫面打臉。

「517謠言太多，來聊聊舉手表決。」歷史哥提到，依據立法院議事規則第35條第1項，立院議案表決方法計有：一、口頭表決；二、舉手表決；三、表決器表決；四、投票表決；五、點名表決。「舉手表決」就是排在第一項。上面的表決方式最複雜的就是「點名表決」：由主席一一點名現場立委，詢問支持或反對。立委扣除主席外共112席，等於主席要問112次，若每次一問一答以1分鐘計算，表決一次可能就要將近2小時。

歷史哥指出，517院會使用舉手表決，肇因於綠委強行攻佔主席台攻勢漸強，基於一整天出現多次嚴重脫序暴力行為，多數立委按燈投票疲於奔命，勢必增加議事混亂，由韓國瑜裁示進行舉手表決。而民進黨不服此裁定，多次提出抗議，但表決又失敗；改提點名表決多次，表決又失敗。

歷史哥質疑，試想，如果民進黨認為「舉手表決」是民主倒退、是會因誤算而「作票」、會是「不記名投票」（其實現在都有直播和鏡頭，技術跟三十年前也不同了），那改了更為繁複的點名投票，就不會因為時間太過冗長，造成議事人員注意力不足而誤聽？不會發生有人變聲代點名的作票？如果說舉手投票很落伍，最近一次立法院有使用舉手投票是5月9日，上一次使用點名投票可是王金平院長時代呢？

歷史哥直言，而且如果當天點名點到送醫院不知道有沒有回到議場的委員，韓國瑜院長會不會又被罵冷血？

而針對台北律師公會批舉手表決是「30年未見之議事程序」，歷史哥則PO出4月16日立院司法及法制委員會，民進黨連提44次散會動議舉手表決都輸，只見綠營黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、捲入性騷爭議的鍾佳濱等綠委都舉手。歷史哥酸：聽說台北律師公會有當過立法委員的律師？