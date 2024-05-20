雖然大陸官方公佈5月貸款市場報價利率維持不變，但是中共央行中國人民銀行主管的官方媒體《金融時報》刊文稱，如果大陸絕大部分城市在政策推動下逐步取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。截至4月末，大陸343個城市中已有67城取消首套房貸利率下限。

據《金融時報》指出，人民銀行連續發佈3條消息，提出取消首套住房和2套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，下調個人住房公積金貸款利率，調整個人住房貸款最低首付款比例政策。

大陸房地產市場人士表示，地方政府進一步穩定房地產市場需要新的政策空間。當前，房地產市場仍處於恢復過程中，房企還有流動性壓力。地方政府也在積極採取措施，支持當地房企應對困難。

報導說，許多地方政府希望取消當地房貸利率下限的意願強烈。業內人士判斷，若大陸絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

報導指出，前期房地產信貸政策也為本次調整創造了有利條件，2022年12月，人行建立首套房貸利率動態調整機制，地方政府可根據該機制自主選擇是否取消當地房貸利率下限，實際上早已開始了有條件的取消實踐。截至4月末，全國343個城市中已有67城取消首套房貸利率下限。

金融機構反映，這些城市的房貸利率下限取消後，利率會有一定下行，但市場經充分競爭後又形成新的較為穩定的均衡水平，對當地新發放房貸有帶動作用。市場專家預計，此次政策調整後，將有更多城市取消房貸利率下限，個別保留當地下限的熱點城市自主定價空間也會明顯擴大。據業內人士估算，政策落地後，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點。