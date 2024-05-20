大陸歌手汪峰與女星章子怡離婚後，今（20日）在520這天高調認愛網紅李巧（森林北），消息立刻引發網友討論，衝上微博熱搜，女方過去背景也意外遭起底。

汪峰日前遭狗仔爆料，母親節帶兒女到餐廳用餐，同桌還有一名長髮美女，不久後美女身分被肉搜，是來自新疆的百萬抖音網紅森林北。如今汪峰520官宣戀情，森林北過去情史也被網友起底，曾在2013年參加相親節目《非誠勿擾》，與男嘉賓配對成功，兩人步入禮堂，在2015年生下女兒。而森林北在2023年的短視頻中，曾透露自己恢復單身。

網友推測，森林北參加節目時年紀24歲，應該是1989年出生，與52歲汪峰年齡相差17歲。而汪峰今曝光戀情聲明中，特別強調兩人交往時間點，是在正式離婚兩個月後，才和女方認識，相識四個月後升格戀人，希望外界不要惡意揣測：「在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識」、「惡意揣測，純屬誹謗。請大家不要再相信不實的新聞，並且停止傷害無辜的人」，駁斥網友抹黑去年7月看到兩人的ID顯示是在同一個城市，懷疑兩人早就在一起的傳聞。