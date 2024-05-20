對於立法院院會明（21）日繼續表決藍白國會改革提案，前立委鄭麗文直言，新潮流就是一群戰狼，跟你打破頭還比你兇，協商也不可能也結果；她疾呼韓國瑜，不要心軟，不要犯馬英九的老毛病，不要以為可以當全民院長，因此明天一定要通過法案，若明天不通過，國民黨就被看破手腳，國會多數就假的！

「我對新潮流的理解，他們就是一群戰狼」，鄭麗文20日在黃光芹直播時指出，當年馬政府時期，民進黨立委只有四分之一，他們都戰到底了，更何況現在是不相上下，並不是懸殊的少數。

她直言，新潮流一定會戰、民進黨一定會戰，先戰再說，上周五和明天的仗是非常重要的。立法院打成這樣，賴清德不知道嗎？在立法院寸土不讓的戰略，有要和解嗎？有要團結嗎？釋出什麼善意？連嘴巴講好聽的話都沒有！

鄭麗文質疑，蔡英文、賴清德有去拜訪過韓國瑜嗎？這點都做不到，還說要和解？誰相信這鬼話？根本一個扮白臉、一個扮黑臉，白臉也只不過不像蘇貞昌吳釗燮一張嘴亂噴而已，在立院不是更兇？

鄭麗文說，民進黨表決一定輸，所以就打爛立法院，讓法案無法完成或者要付出很大的代價，就看誰耐打！上週五只是序幕而已。

鄭麗文疾呼，還協商什麼？立法院多數是假的嗎？所以明天必須要通過國會改革法案！第一，一定會打架，韓國瑜內圈一定要男生，外圈才是女生，韓國瑜進入議場後，就在混亂底下，表決通過就完成了。第二，要一次表決完畢，就是包裹表決，因為不可能一案一案表決。

鄭麗文強調，不要心軟，不要犯馬英九的老毛病，不要以為可以當全民院長，面對豺狼虎豹，民進黨又不是吃素的，也不是第一天這樣搞。民進黨多數時就是數人頭，也不討論；民進黨少數時就跟你打破頭，哪裡會承認錯誤？哪裡要跟你理性討論？協商會有結果嗎？不可能。

鄭麗文不厭其煩說，都已經到院會表決，表示前面委員會、朝野協商程序都走完了，不論如何，明天一定要通過，明天不通過，國民黨就被看破手腳，國會多數就假的！

黃光芹也認為，就包裹表決一次通過，立法院就比席次，難道比拳頭？鄭麗文預測，明天場內打，場外也會聲援，民進黨有手軟嗎？民進黨當然理虧，但理虧還是比你兇，還有什麼好讓的？

鄭麗文披露國會生態，民進黨真的怕國會改革，也不是，因為這件事是藍白當成重大提案，民進黨就非擋下不可，就是不讓藍白得逞，不能讓藍白贏，在這場重大政治攻防就採焦土戰，來看看誰是國會的「實質多數」，就靠打破頭來決定！如果明天無法贏，請問國會多數是誰？這很重要，這不能輸！希望真理與正義戰在對的一方，就看明天在議場能夠過關。