許多人尋找另一半時，可能會把志趣相投當成條件之一。一位養了柴犬的網友近日表示，曖昧對象似乎很討厭他的狗，常常在他發一些狗狗的限時動態時，回覆「好可怕、無聊、哪裡可愛」等，前幾天對方到他家約會時，甚至假裝不小心踢到狗，讓他忍不住上網求助，「曖昧對象不喜歡寵物還要繼續下去嗎？」，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文指出，曖昧對象怕狗、似乎很討厭他的柴犬，每次發狗狗的限時動態時，對方都一定會做出「好可怕、無聊、哪裡可愛」等回覆，讓原PO不爽直呼，「你不喜歡可以不要講話，真的沒事」；原PO透露，前幾天曖昧對象到他家約會，「結果一看到我的狗，他直接臉臭起來，還假裝不小心踢到牠」，讓原PO氣得把對方轟出門。

原PO提到，後來曖昧對象不斷道歉，強調自己是不小心踢到狗，更反過來教訓他先入為主，覺得討厭狗就會故意踢狗，覺得自己委屈。原PO則分析，「我現在整個對他只剩怒氣，但撇除這一點外其他我們都很合，如果換做你們能接受這樣繼續相處嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「當然不要，有些事情天生勉強不來」、「不會，會踢狗，我會擔心他會家暴」、「狗會永遠忠心陪伴你，但人不一定會。我會換個喜歡狗的人」、「完全不行欸，你還沒冷掉真的戀愛濾鏡掛很大」、「你們都還沒交往，他就想要壓制你了，明明知道你愛狗還貶低你愛的寵物，這人先不說狗不狗的問題，他就已經不尊重妳了啊」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。