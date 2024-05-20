國際刑事法院(ICC)首席檢察官週一表示，他對以色列和哈馬斯的領導人都發出逮捕令，因為他們都涉犯戰爭罪、反人類罪。

美聯社報導，ICC首席檢察官卡林汗(Karim Khan)表示，他相信以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)、國防部長加蘭特(Yoav Gallant)，以及三名哈瑪斯領導人：辛瓦爾(Yehia Sinwar)、德伊夫(Mohammed Deif)哈尼亞(Ismail Haniyeh)，都涉犯戰爭罪和反人類罪。

卡林汗表示，對哈瑪斯領導人的指控包括「種族滅絕、謀殺、人質勒索、監禁期間的強姦和性侵」；對尼坦雅胡和葛朗特的指控包括「導致種族滅絕、以戰爭手段造成飢餓，包括拒絕人道主義救濟物資，蓄意針對平民」。

以色列總理納坦亞胡，遭到國際刑事法庭首席檢察官的指控。(圖/路透社)

當上個月有報導稱，國際刑事法院首席檢察官正在考慮採取這一行動時，納坦亞胡表示，對以色列高級政府和軍事官員發出任何國際刑事法院逮捕令「將是一種史無前例的罪行」，並稱以色列「有一個獨立的法律制度，會徹底調查所有違法行為。」

卡林汗對納坦亞胡的說法表示：「沒有人凌駕於法律之上。」他表示，如果以色列不同意國際刑事法院的裁決，「他們可以不顧與管轄權有關的反對意見，自由地向法院的法官提出挑戰，我建議他們這樣做。」

哈瑪斯主要領袖之一，10月7日恐怖活動策劃者辛瓦爾。(圖/美聯社)

不過，他的意見還不會立即形成逮捕令，而是由三名法官組成的法官團，考慮首席檢察官提出的證據，再決定是否發出逮捕令，並允許該案件繼續進行。

然而，以色列不是國際法院會員國，即使發出逮捕令，納坦胡和加蘭特也不會面臨任何立即被起訴的風險。但是這份聲明，必然加深了以色列的孤立處境，同時，逮捕的威脅，也可能會讓以色列領導人難以出國。

以色列外交部長卡茲(Yisrael Katz)表示，國際刑事法院首席檢察官對以色列領導者發出逮捕令，這是「一個將被永遠銘記的歷史恥辱」。他表示，以色列會成立一個特別委員會，來反制任何此類行動，並將與世界主要國家領導者合作，確保不會被執行。

哈瑪斯也譴責國際刑事法院的逮捕請求。聲明指出「這位檢察官試圖將受害者與劊子手等同類比。我們有權抵抗以色列的佔領，包括武裝抵抗」。

據信，辛瓦爾和德伊夫都躲藏在加薩，而以色列還在追捕他們。然而最高領導人哈尼亞並不在當地，主要生活在卡達，擔任國際游說與談判人物，但也少親自露面。