翻攝自臉書交通違規檢舉教學

台北市大安區18日晚間19時許，發生一起轎車與行人的交通事故，一名左姓男子（54歲）駕駛自小客車行經復興南路一段與大安路一段116巷口時，不慎和走行人穿越道的楊姓女子（65歲）以及趙姓女子（24歲）發生碰撞，造成小客車前頭擦損，駕駛左男未受傷，另遭撞的楊女以及趙女膝蓋擦傷，均表示不需送醫。

香港母女到台灣遊玩，過馬路遭轎車撞飛，當場驚嚇大叫。（圖／翻攝自臉書交通違規檢舉教學）

香港母女到台灣遊玩，過馬路遭轎車撞飛，當場驚嚇大叫。（圖／翻攝自臉書交通違規檢舉教學）

從網路《交通違規檢舉教學（公開版）》上的行車紀錄器畫面中可見，一輛黑色轎車從遠處路口左轉後，直接行使進巷弄，完全沒有減速，撞上正在過馬路的2名女子，女子當場被撞倒在地，背包裡的物品更是全數散落，而女子起身後隨即步至人行道，看起來驚魂未定。據了解，遭撞擊的楊女以及趙女是一對母女檔，2人從香港來台遊玩，沒想到卻碰上車禍事故，而左男精神狀況正常，當場就坦承自己駕車時未注意到行人。

畫面曝光後，網友紛紛留言表示，「這駕駛眼睛脫窗吧」、「看起來是駕駛先注意對向來車後，剛好A柱擋到沒注意到行人」、「又是個不長眼的駕駛」、「駕駛在追劇嗎」。