台南女子小美（化名）去年1月跟網友約在酒吧聚會，現場玩得很嗨，後來有人提議去摩鐵群交，醉醺醺的小美也跟去，現場3男2女，她在躺在房內床上感覺有人脫她褲子還摸她，然後「感覺到身體裡面有東西」，接著目睹邱姓女子跟男網友活春宮，小美事後卻控告3名男子乘機性交，檢方認為小美明知一夥人去摩鐵是要玩多P性遊戲，且其餘3男1女都堅稱沒有人跟小美做愛，因此將3男不起訴確定。

小美提告指控，我與被告潘男在IG上認識，當天被告潘男約我到酒吧，我印象只有喝不到3杯調酒，意識就逐漸模糊，等我醒來已經在汽車旅館，「我記得有一段是有人要脫我的褲子，我死命地拉住說不要」，「邱女還問其他人我是不是真的不要」，那個人就停下來，我趕快把褲子穿好離開床，但我不記得我怎麼離開床，我只記得我想要離開，又不想讓在場的人生氣。

她還表示，「我有看到被告潘男、邱女做愛」，我不知道我在旅館內有沒有發生性行為，我記得我在地上休息的時候有人抱我，我有弄掉他的手，我睡著後，有感覺到身體裡面有東西，但不知道是什麼。」

邱女作證稱：她凌晨3、4點到酒吧，早上6、7點左右我有點醉，但我知道要去汽車旅館，小美是自己上車的，應該是清醒的，應該也知道要去汽車旅館，我們現場都有說，當時酒吧胡姓員工笑說要旁觀我們發生性行為，原本是說我、小美、潘男、林男4人一起進行性行為，我們4人在車上、及旅館內也都有親吻、愛撫，但後來小美說不要，林男就將告訴人抱到床上，最後只有我跟被告潘男有發生性行為。

胡姓員工做證稱，我有聽說邱女邀請小美跟她回去，我的理解是要回邱女的家，現場起鬨說要去汽車旅館，並說要去觀戰，但討論的過程我沒有聽到，我知道的時候已經講好要去汽車旅館，我後來騎機車跟著他們，由邱女傳訊息跟我說要去哪裡，但連續去了幾間汽車旅館都客滿，我覺得很麻煩就先回去了。

潘男則坦承本來想跟小美發生性行為，也有脫她褲子，但小柔表示「不要」，他就停止。

雖然小美指稱「感覺到身體裡面有東西」，但檢察官認為她的外陰部、陰道深部都沒驗出精子細胞，且小美第一時間沒有求救、報警，反而在場觀看潘男與邱女性交過程，最後還跟大家一起離開摩鐵，與常情不符，難以認定她被性侵，因此不起訴潘男等3人。

小美不服裁定，又向法院提起自訴，但法官認為檢方認定無誤，因此駁回。全案確定。

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