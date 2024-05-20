由 Gravity Game Vision所發行，曾帶經無數玩家甜美回憶的《RO 仙境傳說Online》，即將於6/6推出正統續作手遊《RO仙境傳說：初心之戰》。今（20）日首度召開Media Showcase，特別邀請參與本次遊戲廣告拍攝的3位玩家一同參與，現場更是吸引許多RO的老玩家到場，足見《RO仙境傳說：初心之戰》備受期待的程度。日前才剛剛結束為期8天菁英封測的《RO仙境傳說：初心之戰》，獲得許多玩家滿滿的好評，對於遊戲能夠基於經典完美復刻，並在舊有基礎上向外延伸，變化出更多有趣的系統，包括職業、地圖、服裝、道具以及各種核心玩法。玩家說，光是進入遊戲，聽到熟悉的音樂，就充滿感動的回憶殺。

President of Gravity Game Vision 的 Jin Kim 表示，製作一款能貫穿RO過去、現在以及未來的手遊，是Gravity Game Vision的使命，同時也是《RO仙境傳說：初心之戰》的宗旨。（格雷維蒂互動提供／古明弘台北傳真）

為了呼應《RO仙境傳說：初心之戰》的SLOGAN「大家集合，重返戰場吧！」， President of Gravity Game Vision 的 Jin Kim於Media Showcase上詳細說明關於《RO仙境傳說：初心之戰》的未來計畫。針對玩家們記憶點最深刻、最能展現角色個性的頭飾系統，《RO仙境傳說：初心之戰》除了將《RO 仙境傳說Online》的全部頭飾移植至新作之外，還開發出更多、更新、造型更特殊的頭飾、翅膀還有時裝，讓玩家可以盡情打扮自己。

結合舊作以及《RO仙境傳說：初心之戰》全新開發的服飾，讓玩家愛不釋手。（格雷維蒂互動提供／古明弘台北傳真)

除此之外，《RO仙境傳說：初心之戰》也在既有的系統功能上進行強化，像是玩家可以在遊戲中自由任意的傳送移動到想要前往的村莊或地圖，也可以隨時召喚出商店系統以及倉庫系統，進行藥水買賣、物品置放…等功能，另外玩家也可以透過遊戲當中的交易所系統，自由任務的進行購買或拍賣，實現自由交易的絕佳生態。

Jin Kim表示，在系統介面、操作優化上，包括了考驗團隊作戰的副本BOSS、野外MVP，還有卡片系統升級、裝備精煉…等，都是為了讓玩家有全新的遊玩體驗感受，同時也配合手機使用習慣所進行的調整，研發團隊在遊戲設計上，以及後續的改版、活動上，都將會以玩家的便利性、遊戲豐富性做為優先考量。

手機版百分百重現經典BOSS。（格雷維蒂互動提供／古明弘台北傳真）

特別的是，在Media Showcase現場，首度曝光本作首波主打的3支CF廣告，透過玩家們的真實職業，串聯起遊戲中的職業，引起當年老玩家們內心的共鳴。參與廣告拍攝的莊宇龍醫生表示，在RO的眾多職業當中，祭司是一個看起來極需保護，但事實上卻是他在保護隊友、幫忙補血維持戰力，這和他從醫以來所秉持的「醫生是以救人為天職」不謀而合，因此對這職業特別有好感。

首度曝光的3支CF廣告，透過玩家們的真實職業，串聯起遊戲中的職業，勾起老玩家的共鳴。（格雷維蒂互動提供／古明弘台北傳真）

而朱佑翎律師則說「大家一起團結一致，針對各種BOSS的弱點進攻，找到成功的致勝之道，會讓人感覺十分有成就感。」同時也強調遊戲正式上市後，仍會選擇騎士這個職業，帶領隊友衝鋒陷陣；至於目前擔任助理教授的鄭濬浩，對於遊戲中的職業配點方式、各派系的玩法情有獨鐘，而未來除了法師之外，也會發揮研究的精神，鑽研其他職業的配點攻略、玩法。在談及未來是否會和自己的小孩一同遊玩時，3位廣告主角均表示不會阻止小孩接觸遊戲，甚至會陪同他們一起玩，但前提是不能導致課業荒廢、影響作息。

《RO仙境傳說：初心之戰》將於6/6正式重返榮耀，參與事前預約活動，便可獲得初心大禮包、傳說頭飾「惡魔髮夾、天使髮夾」二選一及「預約專屬稱號」在內的多樣獎勵，還可參加萬元家電抽獎活動。