日本搖滾樂團NEE為4人團體，憑藉魄力十足的演出，獨特曲風，獲得許多粉絲喜愛。怎料，今（20）日官網無預警宣布25歲主唱兼吉他手Qoo(くぅ，本名村上蔵馬）去世消息，令不少粉絲相當震驚。

NEE官網20日發布聲明表示：「謹此向一直以來支持NEE的各位致以崇高的敬意。NEE的吉他/主唱Qoo於5月12日去世，他於25歲時去世。此外，葬禮依照死者家屬的意願，只為親屬和成員舉行。」感謝外界對Qoo恩情，並衷心祈禱他安息，聲明提到：「懇請所有媒體體諒家屬、親屬和成員沉痛的心情，不要採訪相關人員」，官網也放上3位成員悼念的貼文。

改めて今日の誕生日幸せでした



こんな自分を祝ってくれてみんな本当にありがとう

プレゼントも人生で一番貰った



こんな幸せな日を忘れません

残りの今日を噛み締めて過ごします🫶 pic.twitter.com/80Zo3SrArI — くぅ (@NEE_no_Qoo_Daaa) March 3, 2024

據悉，NEE原定將參加5月12日的音樂節「METROCK」，但11日當天卻傳出Qoo身體不適，取消演出消息，等到14日經紀公司更是取消5月份所有活動，不少粉絲相當擔心，但原以為只是身體出狀況，還期待身體好了以後，可以帶來精彩演出，但現在卻傳出，在原定演出當天就不幸離世消息，令粉絲相當心痛、錯愕。

消息曝光後，粉絲紛紛難過表示：「我祈禱你的靈魂可以安息」、「我會永遠追隨你」、「謝謝你讓我遇見你美妙的音樂，我現在愛你，我會永遠祈禱你的靈魂安息」、「願他的靈魂安息，NEE的音樂永垂不朽！我會永遠追隨你」、「永遠做個酷酷的搖滾明星，我愛你」、「我簡直不敢相信...」