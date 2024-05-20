債務沉重 美海鮮餐廳Red Lobster聲請破產 22:452024/05/20 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國最大海鮮連鎖餐廳Red Lobster19日表示，他們依據《破產法》第11章向佛羅里達州中區法院聲請破產保護，希望透過出售資產以減少債務負擔。該公司將減少旗下經營的餐廳數量，來簡化業務結構與提升營運效率。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國︱海鮮連鎖餐廳Red Lobster 聲請破產保護 深夜街頭10男女大亂鬥 僅為2萬元債務喬不攏！通通進警局 拜登批准為藝術學院學生提供61億美元學生貸款債務減免 #債務 #海鮮餐廳 #Red #Lobster #聲請破產 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 主權評等獲信評佳績 財部：未來3年債務比率穩健 15:362024/05/01 財經 比利時接骨木花酒套餐 WIRED TOKYO期間限定推出 21:122024/05/10 財經 連鎖海鮮餐廳「被吃垮」破產 吃到飽促銷犯大錯慘虧3.5億 15:102024/05/21 國際 Red Bull M.E.O.應援《Garena傳說對決》城市賽 挑戰全服最強稱號 15:132024/05/02 體育 泰勒絲再創超狂紀錄！二度霸榜告示牌前10名被讚「行走的音樂產業」 19:392024/04/30 娛樂 「牛郎界李到晛」僅為60萬債務 竟撂員工聯手打死新秀 15:132024/05/18 社會 英國中學驚傳少女揮刀攻擊3傷 勇師用這招制住她奪刃 21:242024/04/24 國際 為了10萬元！撒冥紙砸廟還自拍 嗆聲「替天行道」 13:072024/04/27 社會 國債鐘每人揹債27.4萬歷史新高 較去年同期多2000元 18:162024/05/16 財經 欠600萬元債務 台中女簽12張本票 「這原因」不用還了 11:222024/05/15 社會 F1》Red Bull車隊維斯塔潘再奪分站冠軍 追平連續杆位記錄 13:482024/05/20 體育 「美版PTT」Reddit盤後狂飆16％ 第1季獲利超出預期 11:392024/05/08 財經 陸也推都更 每年可望帶動兆元人民幣投資需求 12:182024/05/14 兩岸 友談判債務破裂 4埋伏持槍蒙面歹徒闖入「搶百萬」落網 09:512024/04/30 社會 美國公債與財政赤字攀升 恐威脅經濟與美股 23:372024/05/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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