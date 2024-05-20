美國最大海鮮連鎖餐廳Red Lobster19日表示，他們依據《破產法》第11章向佛羅里達州中區法院聲請破產保護，希望透過出售資產以減少債務負擔。該公司將減少旗下經營的餐廳數量，來簡化業務結構與提升營運效率。