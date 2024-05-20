首先是輝達22日即將公布的財報，市場預測該公司上季營收將年增240％至245億美元。輝達財報必須大幅超越市場預期，否則可能導致自身股價下挫，也可能拖累大盤。

第二個風險是美國經濟由軟著陸轉為硬著陸。美國經濟目前表現良好，第二季經濟估成長3.4％。但迄今為止發布的4月數據顯示，經濟放緩可能像滾雪球般不斷擴大，進而威脅到市場。

第三個要留意的因素是美股漲多修正，特別是美國今日通膨水平距Fed設定的2％仍有一段距離，而股市漲幅此時已高。若通膨復燃迫使Fed考慮升息以對，那勢必對美股帶來極大衝擊。