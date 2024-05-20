首先是輝達22日即將公布的財報，市場預測該公司上季營收將年增240％至245億美元。輝達財報必須大幅超越市場預期，否則可能導致自身股價下挫，也可能拖累大盤。
第二個風險是美國經濟由軟著陸轉為硬著陸。美國經濟目前表現良好，第二季經濟估成長3.4％。但迄今為止發布的4月數據顯示，經濟放緩可能像滾雪球般不斷擴大，進而威脅到市場。
第三個要留意的因素是美股漲多修正，特別是美國今日通膨水平距Fed設定的2％仍有一段距離，而股市漲幅此時已高。若通膨復燃迫使Fed考慮升息以對，那勢必對美股帶來極大衝擊。
美國4月通膨數據放緩振奮市場情緒，為美股今年漲勢增添柴火，這股上漲動能甚至可能延續至夏季。但專家表示，接下來必須留意三大潛在風險，分別是人工智慧（AI）晶片龍頭輝達財報不如預期、美國經濟轉疲與股市漲多拉回。
首先是輝達22日即將公布的財報，市場預測該公司上季營收將年增240％至245億美元。輝達財報必須大幅超越市場預期，否則可能導致自身股價下挫，也可能拖累大盤。
第二個風險是美國經濟由軟著陸轉為硬著陸。美國經濟目前表現良好，第二季經濟估成長3.4％。但迄今為止發布的4月數據顯示，經濟放緩可能像滾雪球般不斷擴大，進而威脅到市場。
第三個要留意的因素是美股漲多修正，特別是美國今日通膨水平距Fed設定的2％仍有一段距離，而股市漲幅此時已高。若通膨復燃迫使Fed考慮升息以對，那勢必對美股帶來極大衝擊。
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