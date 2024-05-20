賴清德總統今天舉行520就職典禮，美國等國家派員參加致賀，民進黨當局表示感謝。大陸國台辦發言人陳斌華20日發布「答記者問」稱，敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

陳斌華重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向。中方堅決反對美國等建交國與台灣進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

陳斌華指出，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，拓展所謂「國際空間」，其所作所為完全背離島內主流民意，損害台海地區和平穩定。必須指出，「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗。

陳斌華表示，民進黨當局「倚外謀獨」和外部勢力干涉只會給台灣民眾帶來深重禍害，改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。