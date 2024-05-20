新任總統賴清德520就職上台，前總統蔡英文交棒後，卸下國家元首職務，結束了八年執政任期，也在台灣民眾心中留下正反兩極評價。精神科醫師沈政男指出，蔡第一任施政在軍公教年改操之過急，司法改革也受質疑，最大錯誤則是卡台大校長管中閔案，但國際局勢及疫情給她帶來連任轉機。細數護國神山台積電、中華民國、健保，都是國民黨所打下的建設基礎，台灣硬底子基礎建設已倒退九名，蔡的歷史評價才剛開始。

「蔡總統八年執政：首任差點崩盤、連任乘風而起；改革企圖很多、基礎建設有限；抗中保台利己大於利台、站在國民黨的肩膀上追殺國民黨。」沈政男20日發文盤點蔡兩個任期表示，一般認為，蔡總統第一任施政未獲民眾認同，問題出在操之過急。以軍公教年金改革來說，就是「政府沒錢了，年金就得少發」這樣的小學算術思維如果邏輯講得通，已經出現危機的勞保年金是不是也要大砍特砍？「當政府，就這麼好當啊？」

沈政男指出，司法改革最根本的問題是辦案、審案品質太差，從司法人員的問案態度、會談技巧，一直到審理時效、裁判結果，講好聽是所謂自由心證，但事實上就是變異度太大，給人一種「你愛怎麼判就怎麼判」的印象，當然大家不服氣。其解方，絕非引進什麼國民法官，而是改革司法教育，並對司法人員的養成、訓練與繼續教育，建立一套科學、客觀的SOP，如有困難可以參考最獲台灣人信任的醫師養成與訓練制度。

沈政男強調，蔡英文在第一任所犯的最大錯誤是卡管案，竟然堂堂台大遴選出的校長被綠營批鬥到不堪的程度，真的把許多人都嚇壞了，怎麼會連大學自治這樣的基本理念都不懂？第一任快結束的時候因為民調太低，蔡英文看起來難以連任，沒想到國際局勢出現劇變，讓她有機會喘氣與調整，重新站穩擂台。蔡任內第二個轉機當然是疫情，它帶給全民生命的威脅，於是忘卻了對政府的不滿，讓她帶著不難看的滿意度下台。

「台積電，何時打下基礎？三十年前！當時是誰執政？國民黨。健保呢？也是國民黨建構！」沈政男強調，事實上蔡總統能有卸任前的滿意度，乃因「站在國民黨的肩膀上」，才能有防疫與經濟成長的成績。只是，蔡總統要成為誰的肩膀呢？這八年，台灣做了多少基礎建設？閣揆陳建仁說在國際評比裡，台灣的基礎建設排名進步不少，其實若看硬底子的基本基礎建設項目，台灣已經倒退了九名！

沈政男直言，蔡總統下台了，她留下了一些改革的成績，台灣也確實向前走了幾步，但十年、二十年、三十年後呢？台灣難道依然要倚靠「中華民國台灣」、「健保」、「台積電」這些民進黨口中的萬惡國民黨所建立的「護國神山」？蔡總統執政八年，進步的改革口號很多，但硬裡子的基礎建設呢？「蔡總統下台了，歷史的評價才剛要開始。」