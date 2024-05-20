韓國首位坎城影帝宋康昊為Disney＋《逆貧大叔》獻出電視劇初體驗，在劇中飾演人稱「三食大叔」的低調政治操盤手「朴斗七」，近日與卞約漢、秦基周以及「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany Young）接受本報專訪時，聽到參與該劇的演員皆表示一聽到是和宋康昊合作就決定接演時，他坦言，確實心中是既感動又感謝，但一方面也有種不能讓他們失望的負擔感，覺得自己要做得更好，形容是「幸福的負擔感」。

卞約漢在劇中飾演理想主義者「金產」，意外與宋康昊結盟，共同朝著創造韓國繁榮未來的目標邁進，被問及當初看到選角確定的新聞上，都寫著他是「宋康昊的男人」的感覺如何時，眾人聽到這個關鍵字後忍不住大笑出聲，卞約漢表示「宋康昊前輩是現在所有韓國後輩演員都非常尊敬的人，成為他的搭檔當然是非常榮幸，尤其是能參與到前輩的第一部電視劇，真的很幸福」，並稱自己事前做了大量的準備，「每次去到拍攝現場都相當激動和緊張，收工回到家後又得繼續再做更多準備，畢竟是要跟一個像傳說般存在的人演戲嘛」。

宋康昊出道35年首度演出電視劇，形容有種「幸福的負擔感」。（Disney＋提供）

劇中2人擁有相當多場對手戲，向來提攜後輩不遺餘力的宋康昊，也給了卞約漢極高的評價，儘管該問題是向卞約漢提問，他仍暖心主動補充「我合作過這麼多位後輩演員中，卞約漢真的是準備得相當周到，拍攝現場也非常投入的類型，每次對戲都會被他驚訝到，因此留下了很深刻的印象」，讓卞約漢受寵若驚地向一旁的宋康昊點頭致謝，接著表示「能夠合作就已經很榮幸了，還能一直聽到前輩這樣的稱讚，真的是家門的榮光」。

卞約漢很開心能成為「宋康昊的男人」與之搭擋演出。（Disney＋提供）

秦基周則說光是能一起參與同部作品就已經覺得很榮幸了，只可惜和宋康昊對戲的場面不多，她也當場許願希望能夠再次合作；Tiffany Young同樣覺得十分榮幸，並大讚宋康昊是「韓國電影的代表人物」，自己甚至還感動到當場哭出來，所以也趕緊把握住機會，就算當天沒有她的戲份，還盡可能待在拍攝現場，「就這樣站在一旁看著宋康昊前輩演戲，確實每場戲都令人歎為觀止，我非常開心能擁有這樣的機會」。

該劇是宋康昊出道35年首次演出的小螢幕作品，他分析，電視劇擁有電影沒有的優點，「可以非常細膩且深入地把故事表現出來，這是在2個小時的電影裡無法做到的，我一直覺得很可惜，所以就很想要試試看，正好有了這次非常好的機會」。至於較難適應之處，他除了笑說，台詞真的比電影多很多外，還認為不是「順拍」這部分應該是最讓他花心思的地方，加上《逆貧大叔》又是時代劇，「因為故事很長，但拍攝順序會跳來跳去，不能按照順序從第一場拍到最後一場，所以不能丟失整體的脈絡非常重要」。

而他和導演申延植除了這部劇外，還合作了電影《1勝》和《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》，總共3部作品，導演也曾在受訪中提到，2人見面沒多久就開始一起構想故事，讓導演忍不住想說「這個人為什麼會對我這麼好呢？」宋康昊謙虛笑說「我對大家都很親切啦，無論是遇到誰，我都一直是這樣的態度，未來也會繼續這樣做」，並稱因為自己對於申延植導演來說是前輩，「當我以這樣親切的態度對待他時，他可能就特別感激」。

宋康昊（右）和卞約漢在《逆貧大叔》中攜手合作，盼讓韓國轉型成經濟自由大國。（Disney＋提供）

導演更曾形容2人的關係就像是《逆貧大叔》中三食大叔與金產的關係，對此，宋康昊說「這點確實讓我有點驚訝，在我們那種微妙的氣氛中，三食大叔和金產的角色似乎就這樣逐漸成形了」，但他認為反而導演更像是三食大叔，「一直在找能夠實現自己野心和夢想的人」，也誇讚導演十分擅長從日常生活中找尋並獲得靈感，「我們私下聊天時隨便談論的一些話題，我過幾天拿到劇本，就會發現已經變成台詞了，他很會捕捉這些我們容易忽略掉的小細節，日常生活中的小事都能記住，並將其融入進作品中，這種能力非常出色」。

宋康昊在劇中飾演稱「三食大叔」的低調政治操盤手。（Disney＋提供）

《逆貧大叔》全16集，目前已上線前5集，之後每週三在Disney＋更新2集。問及對於自己首部韓劇的成績是否有所期待時，宋康昊打趣說「電影的話是看票房嘛，（在韓國）會有即時更新，電視劇是什麼感覺我還不太清楚，不過好像是要等到隔天收視率才會出來，應該會很焦急，幸好我們這次是在Disney＋上線，所以不會公開數字，只會在內部進行統計，實在太好了」，但也不忘強調作品真正的成功並非只看數字而已。